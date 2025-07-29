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Dünya

Moskova'dan 'Rusya'ya süre tanıyan' Trump'a cevap: Açıklamasını not aldık

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes ve Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamasına Moskova'dan cevap geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 'Başkan Trump'ın dünkü açıklamasını not aldık. Özel askeri operasyon devam ediyor. Ukrayna çevresindeki çatışmayı çözmek ve bu çözüm sürecinde çıkarlarımızı korumak için barış sürecine bağlılığımızı sürdürüyoruz' dedi.

IHA29 Temmuz 2025 Salı 16:46 - Güncelleme:
Moskova'dan 'Rusya'ya süre tanıyan' Trump'a cevap: Açıklamasını not aldık
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, günlük basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Peskov, bir basın mensubunun ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da ateşkes için Rusya'ya süre verdiğini, bu sürede ateşkese ulaşılmaması durumunda Rusya'nın yaptırımla karşı karşıya kalacakları yönündeki açıklamasının "not alındığını" söyledi. Peskov, "Başkan Trump'ın dünkü açıklamasını not aldık. Özel askeri operasyon devam ediyor. Ukrayna çevresindeki çatışmayı çözmek ve bu çözüm sürecinde çıkarlarımızı korumak için barış sürecine bağlılığımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA İÇİN PUTİN'E 10-12 GÜNLÜK BİR MÜHLET VERECEĞİM"

İngiltere temasları sırasında Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes ihtimali üzerine konuşan Trump, "Bugünden itibaren yaklaşık 10 ya da 12 gün için yeni bir son tarih vereceğim. Beklemek için bir neden yok. Beklemeleri için bir neden yok bekliyorlar. Cömert olmak istiyorum ancak herhangi bir ilerleme kaydedildiğini görmüyoruz. (Putin'e) Yalan ifadesini kullanmak istemiyoruz. Üç kez görüştük. Ateşkes, barış olabileceğini konuştuk. Bu işi bitirmek için ne yapılacaksa yapacağını konuştuk. Sonra bir yerlere füzeler attı. Barış için konuşurken bunlar oldu. Artık daha fazla konuşmayacağım dedim" demişti.

"PUTİN, İRAN KONUSUNDA 'YARDIM EDEBİLİRİM' DEDİ"

Trump, "'Putin, İran konusunda 'Yardım edebilirim' dedi. 'Rusya-Ukrayna konusunda yardım et' dedim. Putin, anlaşma yapmak zorunda. Çok sayıda insan ölüyor ve gerçekten kanlı bir savaş. Her hafta 7 bin Ukraynalı-Rus asker hayatını kaybediyor. Sağduyulu bir insanın anlaşma yapmasını beklersiniz ama göreceğiz. Yeniden söylüyorum 10-12 gün süre vereceğim, yarın ya da bir sonraki gün bunu açıklayacağım. Ama beklemenin anlamı yok. Sonucu biliyorsanız neden bekleyesiniz ki. Yaptırımlar olacak. Rus halkına, bu büyük halka bunu yapmak istemiyorum ama 1 milyon Rus kaybettiler" ifadelerini kullandı.

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