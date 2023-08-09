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Dünya

Moskova'ya İHA'larla saldırı girişimi

Rusya, Moskova'ya yönelik iki insansız hava aracı (İHA) ile yapılan saldırı girişiminin hava savunma sistemleri ile engellendiğini açıkladı.

IHA9 Ağustos 2023 Çarşamba 10:22 - Güncelleme:
Moskova'ya İHA'larla saldırı girişimi
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik iki insansız hava aracı (İHA) ile saldırı girişiminde bulunuldu. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İki insansız hava aracının (İHA) şehre doğru uçtuğu kaydedildi. İkisi de hava savunma sistemleri tarafından imha edildi" dedi. Sobyanin, bir dronun şehrin güneyinde bulunan Domodedovo bölgesinde, ikinci dronun ise başkentin batısında yer alan Minsk otoyolu bölgesinde düşürüldüğünü söyledi. İmha edilen dronların oluşturduğu enkaz nedeniyle yaralanan olmadığını aktaran Sobyanin, ilk yardım ekiplerinin olay yerine sevk edildiğini ifade etti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi. Hava savunma sistemlerinin iki İHA'yı imha ettiğini aktaran bakanlık, herhangi bir can kaybı veya hasarın meydana gelmediğini belirtti.

Söz konusu saldırı girişiminin Moskova'ya bu hafta içinde yapılan üçüncü saldırı girişimi olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz 1 Ağustos'ta Moskova'daki bir binaya 2 gün içinde 2 kez dron ile saldırı düzenlenmiş, Rusya saldırıların Ukrayna'nın düzenlediğini öne sürmüştü. Ukrayna tarafından konuya ilişkin açıklama yapılmamıştı.

  • Rusya
  • İHA saldırısı
  • hava savunma system

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