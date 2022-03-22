Star Gazetesi 22 Mart 2022 Salı 12:42 - Güncelleme: 22 Mart 2022 Salı 12:42

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri saldırılarda, 498 askerininin öldüğünü duyurmuştu. Ukrayna ve Batı medyasını yalanlayan Rus makamları, zayiatın çok düşük olduğunu ileri sürmüştü.

Ancak, Rus hükümetine yakın Komsomolskaya Pravda gazetesi, Moskova'yı çok kızdıracak bir habere imza attı. Gazetenin Savunma Bakanlığı'na dayandırdığı haberinde, Ukrayna'ya yönelik saldırıların başlamasından bu yana, 9 bin 861 Rus askerinin ölüdüğü, 16 bin 153 askerin de yaralandığı ileri sürüldü.

Haberin yayımlanmasının ardırdından Ukrayna yanlısı bir çalışan tarafından yüklendiğine dair spekülasyonlar ortaya atılırken, hükümet yanlısı gazete, haberi hızlıca kaldırdı.

Dün gece yayınlanan rakamların, 1979 yılında Rusya'nın Afganistan'ı işgalinden sonra verilen en büyük zayiat olduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işaglinin daha ilk ayı dolmadan verilen kayıpları, askeri başarısızlık olarak niteleyen uzmanlar, on yıldan fazla bir sürede Afganistan'da yaklaşık 15 bin asker kaybettiğini ifade ediyor.

Öte yandan Rusya 2 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, Ukrayna'da 498 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

Ukrayna, savaş boyunca Rus kuvvetlerinin kaybının 15 bin olduğunu söylerken, Amerika Birleşik Devletleri'nin tahmini ise kaybın 7 binden fazla olduğu yönünde.

Putin'in güçlerinin savunmaya geçtiğine ve 'uzun bir savaşa' hazırlandıklarına dair uydu fotoğraflarına da yer verilen haberde, askeri zayiatın artmasının ardından Rusya'nın, taktik değiştirdiğine dair bilgiler de yer aldı.

Star Gazetesi