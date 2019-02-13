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İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı 2014'te Suudi Arabistan'a gizlice ziyaret etmiş

İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı Pardo'nun görevde olduğu 2014 yılında gizli bir şekilde Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı.

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İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı Tamir Pardo'nun görevde olduğu 2014 yılında gizli bir şekilde Suudi Arabistan'ı ziyaret ettiği ortaya çıktı.
 
İsrail'in Kanal 13 televizyonunun, ismi açıklanmayan Batılı diplomatlara dayandırdığı habere göre, 2011-2016 yıllarında Mossad Başkanı olarak görev yapan Pardo, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a 2014 yılında gizli bir ziyaret gerçekleştirdi.
 
Ziyaretin, İran ve uluslararası güçler arasında yeniden başlayan nükleer müzakerelerden kısa süre sonra 2014 başlarında yapıldığı aktarılan haberde, Suudilerin ABD ile İran yakınlaşmasından endişeli oldukları, İsrail'i İran'a karşı en güçlü destekçileri olarak gördükleri ve bunun neticesinde ilk kez İsrailli bir üst düzey yetkiliye ev sahipliği yapmayı kabul ettikleri kaydedildi.
 
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Haberde ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da 2014 yılının eylül ayında Suudi Arabistan'ın o dönem Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı olan Prens Bender bin Sultan ile adı verilmeyen başka bir ülkede bir araya geldiği belirtildi.
 
İsrail ve Suudi Arabistanlı yetkililerden sözü edilen ziyarete ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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