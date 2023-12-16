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Dünya

Mossad ile Katar görüştü iddiası! Dikkat çeken Hamas detayı

İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea ile Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Hamas ile esir takasına dair görüşmelerin yeniden başlatılmasını görüştükleri iddia edildi.

AA16 Aralık 2023 Cumartesi 18:53 - Güncelleme:
Mossad ile Katar görüştü iddiası! Dikkat çeken Hamas detayı
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ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Mossad Şefi Barnea ve Katar Başbakanı Al Sani'nin, 15 Aralık Cuma gecesi müzakerelerin yeniden başlatılmasını görüşmek üzere Avrupa'da bir araya geldi.

Haberde, söz konusu görüşmenin "sadece bir başlangıç" olduğu ve sürecin "uzun, zor ve karmaşık" olacağı ifade edildi.

Söz konusu kaynakların iddiasına göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Mısır istihbarat şefi Abbas Kemal'in de görüşmeye dair bilgilendirildikleri ve esir takası anlaşmasına dair çabalara yardımcı oldukları aktarıldı.

Muhtemel anlaşma kapsamında yaşlı erkeklerin ve önemli sağlık sorunları olanların ya da ciddi şekilde yaralanan esirlerin serbest bırakılabileceği belirtildi.

İSRAİL, DAHA ÖNCE MOSSAD ŞEFİNİ GÖNDERMEYİ REDDETMİŞTİ

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de dün ellerinde beyaz bayrak taşıyan İsrailli 3 esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmuştu.

Olaya tepki gösteren birçok İsrailli ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri de ateşkes sağlanması ve görüşmelerin yeniden başlatılmasını istemişti.

İsrail medyası, daha önce "savaş kabinesi"nin, Hamas ile esir takası anlaşması için Mossad şefinin Katar'a gönderilmesini reddettiği ve Hamas'tan sinyal bekleyecekleri bilgisini paylaşmıştı.

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