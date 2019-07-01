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Mossad, Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine saldırıda İran'ı suçladı

İsrail istihbarat servisi Mossad, geçen ay Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etti.

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Mossad Başkanı Yossi Cohen, İsrail'in Herzliya kentinde düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, Tahran yönetimini hedef aldı.

Hem Mossad'ın hem de bazı yabancı istihbarat servislerinin elindeki bilgilere göre "13 Haziran'da Umman Körfezi'ndeki iki petrol tankerine düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğunu" öne süren Cohen, "İran bu tür saldırılarla dünyaya herhangi bir gerilimden çekinmediği ve Tahran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmaması ya da gevşetilmemesi durumunda dünyadaki petrol piyasasına ciddi zararlar verebileceği mesajını vermeye çalışıyor." dedi.

İran'ın nükleer çalışmalarının bilimsel amaç taşımadığı ve Tahran yönetimi ile P5 1 ülkeleri arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın "kötü bir anlaşma" olduğu iddiasında bulunan Cohen, "Sadece kesin kararlılık onun (İran) nükleer silaha sahip olmasına engel olabilir." diye konuştu.

Umman Körfezi'nde 13 Haziran'da iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuş, ABD olayın arkasında İran'ın olduğunu iddia etmişti.

Tahran yönetimi ise Washington'un iddialarını yalanlamıştı.

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