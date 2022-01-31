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Dünya

Mossad'ın casusluk şebekesi çökertildi! İsrail'in casusları yakalandı

Lübnan'da İsrail dış istihbarat servisi Mossad için çalıştıkları iddia edilen 15 kişilik bir casusluk şebekesinin çökertildiğini bildirildi.

AA31 Ocak 2022 Pazartesi 12:58 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 12:58
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Hizbullah'a ait "El-Ahbariya" gazetesinde yayınlanan haberde, Lübnan İçişleri Bakanlığınca kısa süre önce gerçekleştirilen bir casusluk operasyonuna ilişkin bilgi verildi.

Lübnan İç Güvenlik Servisi'nin 4 hafta süren operasyonu sonucu, Mossad için çalıştıkları iddiasıyla 15 kişinin ülkenin farklı bölgelerinde gözaltına alındığı kaydedildi. Bu kişilerin, Hizbullah ve Filistinli gruplar hakkında bilgi topladıkları ifade edildi.

Haberde ayrıca, Lübnan'da bu şekilde kapsamlı bir operasyonun en son 2009'da yapıldığı belirtildi.

Lübnan makamlarından ise operasyona ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

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