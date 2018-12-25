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Mossad'ın eski başkanı Pardo: Rusya, Trump'ın seçilmesini sağladı

Mossad'ın eski başkanı Pardo, Moskova yönetiminin ABD'deki seçimlere müdahale ederek Trump'ın kazanmasını sağladığını iddia etti.

  • star.com.tr
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İsrail istihbarat servisi Mossad'ın eski başkanı Tamir Pardo, Rusya'nın 2016'daki ABD seçimlerine müdahale ederek Donald Trump'ın seçimi kazanmasını sağladığını iddia etti. Pardo, Rusya'nın seçimlerden Trump lehine bir sonuç çıkması için siber saldırılar düzenlediğini ileri sürdü.
 
Pardo, Rusya'nın Trump'a ''Rus yanlısı'' olduğu için değil, kendi çıkarları için en uygun aday olduğunu düşündüğü iöin desteklediğini dile getirdi.
 
İsrail basınında yer alan habere göre bir digital üzerine bir konferansta konuşan Pardo, ''Ruslar Washington'daki siyasi haritaya bakarak, ''Beyaz Saray'da kim oturmalı? Hedeflerimize ulaşmamızı kim kolaylaştıracak?'' sorularını düşünerek Trump'ı desteklemeye karar verdi.'' dedi.
 
Pardo konferansta siber botların neden olduğu tehlikelerden de bahsetti. Pardo, otomatik olarak çalışan ve gerçek bir kullanıcı davranışlarını taklit eden bilgisayar programlarının büyük tehlike arz ettiğini belirtti.
 
TRUMP KABUL ETMİŞTİ
 
ABD'de seçimlere müdahale iddiası ile ilgili soruşturmalarla patlak veren olayı ABD Başkanı Donald Trump da kabul etmişti. Temmuz ayına kadar aksi yönde bir açıklamalar yapan Trump, ABD istihbarat servislerinin Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahale ettiğine dair ulaştıkları sonucu kabul ettiğini belirtmişti.

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