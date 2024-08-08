Mossad'ın Heniyye suikastı sonrası İranlı iş birlikçilerini yurt dışına çıkardığı iddia edildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da öldürülmesinin yankıları sürerken, İngiltere merkezli Yahudi Gazetesi "The Jewish Chronicle" den suikasta dair çarpıcı iddialar geldi. Elon Perry imzasıyla yayınlanan habere göre Haniye, MOSSAD tarafından yüklü miktarda para ile Kuzey Avrupa ülkesine kaçırılma vaadiyle kiralanan Devrim Muhafızları'na bağlı Ensar el Mehdi güvenlik biriminde görevli 2 İranlı tarafından yatağının altına patlayıcı yerleştirilerek öldürüldü.

HENİYYE'NİN KALDIĞI ODAYA ANAHTARLA GİRDİLER

Haberde, bu gerçeğin suikast gününe ait güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle ortaya çıktığı ve İranlı suikastçıların Heniyye'nin kalmayı planladığı odaya anahtarla girdiklerinin tespit edildiği belirtildi. Şahısların 3 dakika sonra odadan ayrılarak çıkışa yöneldikleri, güvenlik görevlisinin onları tanıması sayesinde sorun yaşamadan Haniye'nin kalacağı misafirhaneden ayrıldığı kaydedildi.

Habere göre, kendilerine verilen görevi tamamlayan İranlı suikastçılar, 1 saat içinde MOSSAD tarafından İran'dan kaçırıldı.

BOMBA O GÜN YERLEŞTİRİLDİ

Habere göre, yapılan güvenlik kamerası incelemeleri bombanın Heniyye'nin yatağının altına haftalar ya da aylar önce yerleştirildiği yönündeki iddiaları da çürüttü. Bombanın suikast günü yerel saatle 16.23'te, yani Haniye odasına girmeden yaklaşık 9 saat önce yerleştirildiği tespit edildi. Uzaktan kumanda ile gerçekleştirilen patlama ise 01.37'de yaşandı.

TELEFONLAR DİNLENDİ

Haberde, Tahran'da uzun zamandır görev yapan bir dizi Mossad ajanı tarafından organize edilen suikast için uygun zamanın beklendiği aktarıldı. Heniyye'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanının yemin töreni için Tahran'a davet edilmesiyle harekete geçen Mossad'ın töreni düzenleyenler ve davetliler arasındaki telefon görüşmelerini dinlediği, Haniye'nin ziyaretini bu sayede teyit ederek suikast planını uygulamaya karar verdiği kaydedildi.

ÇOK SAYIDA AJAN GÖNDERİLDİ

The Jewish Chronicle'a göre, Mossad suikast öncesinde zorlu bir hazırlık yürüttü. Heniyye'nin potansiyel kaçış yollarını belirlemek ve binadaki güvenlik önlemlerini kontrol etmek üzere bölgeye birçok ajan gönderilirken, Haniye'nin kalacağı binanın bir tepede yer alması işleri zorlaştırdı. Bunun üzerine tepede bulunan uzun ağaçlara tırmanan yeşil kamuflajlı 5 İsrail ajanı, Haniye binaya girer girmez araç rengi ve plaka ile kimlik teyidi yaptı. Bir başka Mossad ajanı ise Haniye'nin kaldığı odayı pencereden gözleyerek Hamas liderinin uyuduğunu bomba operatörüne haber verdi. Işıkların sönmesinin ardından ise bomba patlatıldı ve Haniye hayatını kaybetti.