İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9353
  • EURO
    6,5958
  • ALTIN
    287.657
  • BIST100
    113653
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mossad’ın STK’sından Tel Aviv’e öneri: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı
Dünya

Mossad’ın STK’sından Tel Aviv’e öneri: İsrail Doğu Akdeniz’de Türkiye ile anlaşmalı

İsrail dış istihbarat servisi Mossad’a yakınlığıyla bilinen ve raporlarıyla devletin her sene güvenlik alanındaki politikasını belirleyen Herzliya Enstitüsü, Tel Aviv hükümetine Doğu Akdeniz doğal gazı için Türkiye’ye anlaşma çağrısında bulundu.

27.12.2019  04:09 - Güncelleme: 27.12.2019  04:09

“Sıfırdan yüzyıla-Erdoğan her cephede etkin” başlıklı raporda, “Akdeniz’de İsrail’in çıkarına olan Türkiye ile tansiyonu düşürmektir” denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi küresel bir güç haline getirdiğine vurgu yapılan raporda, İsrail’in en kısa zamanda Akdeniz Gaz Forumu düzenleyerek 7 Avrupa ülkesi ve Türkiye’yle anlaşması gerektiği belirtildi. Raporda ayrıca, “Türkiye ile İsrail arasında askeri alandaki her gerginlik Tel Aviv için risk taşıyacaktır. İsrail’in aleyhine olacak rekabet yerine Türkiye ile hava ve deniz alanlarında yeni iş birliği anlaşmaları yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi. 

Hocaların Hocası Roger Smith Kanal İstanbul’la ilgili ne dedi?

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu
Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu

Dev kobra 3 metrelik pitonu böyle yuttu

2020 yılı için asgari ücret belli oldu
2020 yılı için asgari ücret belli oldu

2020 yılı için asgari ücret belli oldu

Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu
Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu

Şer cephesine ikinci sürpriz: Ziyaret gündem oldu

Milli Muharip Uçak için yeni gelişme
Milli Muharip Uçak için yeni gelişme

Milli Muharip Uçak için yeni gelişme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.