27.12.2019 04:09 - Güncelleme: 27.12.2019 04:09

“Sıfırdan yüzyıla-Erdoğan her cephede etkin” başlıklı raporda, “Akdeniz’de İsrail’in çıkarına olan Türkiye ile tansiyonu düşürmektir” denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’yi küresel bir güç haline getirdiğine vurgu yapılan raporda, İsrail’in en kısa zamanda Akdeniz Gaz Forumu düzenleyerek 7 Avrupa ülkesi ve Türkiye’yle anlaşması gerektiği belirtildi. Raporda ayrıca, “Türkiye ile İsrail arasında askeri alandaki her gerginlik Tel Aviv için risk taşıyacaktır. İsrail’in aleyhine olacak rekabet yerine Türkiye ile hava ve deniz alanlarında yeni iş birliği anlaşmaları yapılmalıdır” ifadelerine yer verildi.