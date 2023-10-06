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Dünya

Mowry, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: Türkiye mükemmel bir teklif sundu

2026'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) Antalya'da düzenlenecek olmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Uluslararası Uzay Federasyonu Başkanı Mowry, Türkiye'nin bu konuda mükemmel bir teklif sunduğunu ve Antalya'ya gitmek için çok heyecanlı olduklarını ifade etti.

AA6 Ekim 2023 Cuma 13:39 - Güncelleme:
Mowry, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: Türkiye mükemmel bir teklif sundu
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Uluslararası Uzay Federasyonu Başkanı Clay Mowry, 2026'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) Antalya'da düzenlenecek olmasından memnuniyet ve heyecan duyduğunu söyledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 74. IAC'ye katılan Mowry, etkinlik ve 2026'da kongrenin Antalya'da düzenlenmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mowry, Antalya'nın 2026'da 77. IAC'ye ev sahipliği yapacak olmasından dolayı memnun olduklarını dile getirerek, Türkiye'nin bu konuda mükemmel bir teklif sunduğunu ve Antalya'ya gitmek için çok heyecanlı olduklarını ifade etti.

Antalya'nın IAC'ye ev sahipliği yapmak için çok güzel bir yer olduğunu kaydeden Mowry, katılım rekorunu da kırmayı planladıklarını ve Türkiye'nin bunu deneyerek harika bir etkinlik organize ettiğini görmek için sabırsızlandıklarını belirtti.

Mowry, 74. IAC'e ev sahipliği yapan Azerbaycan Uzay Ajansının (Azercosmos) harika bir organizasyon yaptığına dikkati çekerek, bunun en iyi organize edilmiş kongrelerden biri olduğunu vurguladı.

Azercosmos'un harika ev sahipliğine işaret eden Mowry, Bakü'nün çok güzel bir şehir olduğunu ve 5 bin 400'ün üzerindeki katılımcı sayısından memnun olduklarını anlattı.

Mowry, 132 ülkeden katılım gösterildiğini ve bunun olağanüstü olduğunu ifade ederek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan hükümeti ve Azercosmos'un mükemmel başarısının takdir edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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