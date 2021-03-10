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Dünya

Mozambik'te sağlıkçılar Kovid-19 aşısı olmaya başladı

Mozambik'te 2 günde 15 binden fazla sağlık çalışanı Kovid-19'a karşı aşılandı.

AA10 Mart 2021 Çarşamba 21:36 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 21:36
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Hint Okyanusu kıyısındaki Doğu Afrika ülkesi Mozambik'te yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 2 günde 15 bin 800 sağlık çalışanı aşı oldu.

Yerel basındaki habere göre, Sağlık Bakanı Armindo Tiago, Kovid-19 salgınıyla ilgili mecliste milletvekillerini bilgilendirdi.

Tiago, "Aşı kampanyasının ilk 2 gününde 15 bin 800 sağlık çalışanına aşı yaptık." dedi.

Toplam 65 bin sağlık çalışanının Kovid-19'a karşı aşı olacağını aktaran Tiago, sağlık sektöründe Kovid-19'a karşı yeterli ekipman ve malzemenin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Mozambik'te Kovid-19 vakası 63 bin 174'e yükselirken 707 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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