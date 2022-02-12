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Dünya

''Mozambik'teki terör tüm bölgeyi etkiliyor''

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Mozambik'te Ensar'us Sunna örgütünün terör saldırılarının tüm bölgeyi etkilediğini belirtti.

AA12 Şubat 2022 Cumartesi 10:58 - Güncelleme: 12 Şubat 2022 Cumartesi 10:58
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Mnangagwa, Mozambik'in Biera şehrine düzenlediği resmi ziyarette, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, terörün sadece Mozambik'i değil, tüm bölgeyi etkilediğini söyledi.

Terörle mücadelede Mozambik'e destek olduklarını belirten Mnangagwa, terörün yayılmasına izin veremeyecekleri, aksi halde krizin tüm Güney Afrika ülkelerini etkileyeceği uyarısını yaptı.

- 800 BİNDEN FAZLA KİŞİ YERİNDEN OLDU

Mozambik'in Cabo Delgado bölgesinde Ensar'us Sunna'nın sivillere yönelik saldırılarında 2017'den bu yana 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Saldırılar nedeniyle 800 binden fazla kişi yerinden oldu.

Doğal gaz ve değerli madenlerin bulunduğu bölgede örgütün stratejik noktaları ele geçirmesi sonrası yabancı paralı askerler ve SADC misyonu terörle mücadeleye başladı.

SADC misyonu kapsamında Angola, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Lesotho, Malavi, Güney Afrika, Tanzanya ve Zambiya'dan yüzlerce asker ülkede görev yapıyor.

Ruanda da terörle mücadeleye özel birlikleriyle destek veriyor.

  • Mozambik
  • terör
  • Emmerson Mnangagwa

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