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Dünya

Mozambik'ten terör örgütlerine katılan gençlere çağrı

Mozambik Devlet Başkanı Filipe Nyusi, kuzeydeki Cabo Delgado vilayetinde terör örgütlerine katılan gençlerin teslim olmaları halinde affedileceklerini açıkladı.

AA04 Şubat 2021 Perşembe 11:24 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 11:24
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Ulusal basındaki haberlere göre, Başkan Nyusi, Mozambik Kahramanlar Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, terör gruplarına katılan ve pişmanlık duyan gençlere "güvenlik güçlerine teslim olmaları" çağrısı yaptı.

Nyusi, kendilerinden intikam alınacağından korkan gençlerin teslim olmaları halinde tutuklanmayacağını ve ailelerine geri döneceğini ifade etti.

- Ensar'ul Sunna, 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik ordusu, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlar nedeniyle 560 binden fazla kişi yerinden olurken, yüzlerce kişi ise hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ'la bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.

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