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Dünya

Mpango ortaya çıktı

Tanzanya'da 31 Ekim'den bu yana haber alınmayan Devlet Başkanı Yardımcısı Philip Mpango, dün başkent Dodoma'daki bir pazar ayininde görüldü.

AA11 Aralık 2023 Pazartesi 19:47 - Güncelleme:
Mpango ortaya çıktı
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Ulusal basına yansıyan haberlere göre, bir ayı aşkın süre ortalıkta görünmeyen ve öldüğü ileri sürülen Mpango, bir kilise ayini sırasında ortaya çıktı.

Mpango, ayin çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sosyal medyada dolaşan yanlış söylentiler nedeniyle incindiğini söyledi.

Öldüğüne dair spekülasyonlara değinen Mpango, "Öldüğüm iddia ediliyor. Henüz çok erken. Tanrı'nın, yapmam için gönderdiği işi henüz tamamlamadım. Zamanı geldiğinde döneceğim." dedi.

Mpango, sağlığının yerinde olduğunu ve özel görevler nedeniyle yurt dışında olduğunu belirterek, sosyal medya kullanıcılarını daha sorumlu olmaya çağırdı.

Philip Mpango ayrıca Enformasyon Bakanı ve ilgili devlet kurumlarına bu spekülasyonları yayanlara karşı harekete geçme talimatı verdi.

Devlet Başkanı Yardımcısı, en son 31 Ekim'de Güney Afrika Kalkınma Topluluğu liderlerinin katıldığı sanal bir toplantıda Başkan Samia Suluhu Hassan'ı temsil ederken görülmüştü.

Halk arasında öldüğüne dair söylentilerin çıkması üzerine Başbakan Kassim Majaliwa, vatandaşları söylentilere karşı uyarmış, Mpango'nun yurt dışı gezisinde olduğunu söylemişti.

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