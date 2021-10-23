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Dünya

MQ-9'la hava saldırısı! Bir El Kaide elebaşı öldürüldü

ABD, Tel Abyad yakınlarında hava saldırısında bir El Kaide elebaşının öldürüldüğünü açıkladı.

AA23 Ekim 2021 Cumartesi 07:15 - Güncelleme: 23 Ekim 2021 Cumartesi 07:15
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ABD, Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk kasabası yakınlarında düzenlediği hava saldırısında üst düzey El Kaide elebaşlarından Abdülhamid el-Matar'ın öldürüldüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği hava saldırısında Abdülhamid el-Matar'ın öldürüldüğü belirtilerek, "MQ-9 tipi insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırıda sivil kayıplara dair herhangi bir bilgimiz yok." denildi.

El Kaide'nin, ABD ve müttefikleri için tehdit oluşturmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, "El Kaide, Suriye'yi, yeniden inşa etmek, dış örgütlerle koordinasyon sağlamak ve dış operasyonları planlamak için güvenli bir sığınak olarak kullanıyor. El Kaide ayrıca Suriye'yi, Suriye, Irak ve ötesine ulaşan tehditler için bir üs olarak kullanıyor." ifadelerine yer verildi.

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