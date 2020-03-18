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Dünya

Mucize kurtuluş! 103 yaşında koronavirüsü yendi

İran'ın Simnan kentinde 103 yaşındaki bir kadın, yeni tip corona virüs (Kovid-19) yenen en yaşlı ikinci insan olarak kayıtlara geçti.

18 Mart 2020 Çarşamba 10:39 - Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 10:48
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Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, corona virüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadının tedavisi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu.

Hastanın kimliğini açıklamayan Danayi, "Corona virüs nedeniyle yaklaşık bir haftadır Simnan Kevser Hastanesi'nde tedavi gören 103 yaşındaki bir kadın hasta tamamen iyileşerek taburcu edildi." dedi.

Çin'de corona virüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadın hastanın da 6 günlük tedavisinin ardından geçen hafta corona virüs yenerek taburcu edildiği açıklanmıştı. Çin'in Vuhan kentinde 100 yaşındaki bir hasta ile İran'ın Bem şehrinde 91 yaşındaki bir hasta da virüsü yenerek iyileşmişti.

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