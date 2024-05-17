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Dünya

Muhabirin çektiği fotoğraf UAD'de gösterildi: Geriye hiçbir şey kalmadı

Güney Afrika'nın İsrail aleyhine istediği ek tedbir taleplerinin görüşüldüğü Uluslararası Adalet Divanı'ndaki (UAD) duruşmada, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Jadallah'ın Han Yunus'ta çektiği fotoğrafa yer verildi.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 00:44 - Güncelleme:
Muhabirin çektiği fotoğraf UAD'de gösterildi: Geriye hiçbir şey kalmadı
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İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıların Gazzelilerin haklarını telafisi mümkün olmayan şekilde zarara uğrattığı gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, UAD'nin yeni tedbirlere hükmetmesine ilişkin talepleri Mahkeme'de görüşülmeye başlandı.

Lahey merkezli UAD'de iki gün sürecek duruşmaların ilk gününde Güney Afrika tarafı sunum yaptı.

Duruşmalarda Güney Afrika'yı temsil eden avukatlardan Dr. Adila Hassim, yaptığı sunumda, AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın, İsrail'in büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus kentinde çektiği fotoğrafa yer verdi.

Fotoğrafın, geçen ay İsrail'in Han Yunus'taki işgalini sonlandırmasının ardından Filistinlilerin evlerine dönmeye başladığını gösterdiğini söyleyen avukat Hassim, şu ifadeleri kullandı:

"GERİYE HİÇBİR ŞEY KALMADI"

"Hepimizin gördüğü üzere geriye hiçbir şey kalmadı. İsrail'in Refah'taki son eylemleri, Gazze'deki Filistinlilerin yaşamlarının temellerinin yok edilmesini amaçlayan koordineli planını korkunç şekilde gözler önüne seriyor."

AA foto muhabiri Jadallah'ın çektiği fotoğraf karesi, İsrail'in büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Han Yunus'un tanınmaz halde olduğunu gösterdi.

Fotoğrafta, İsrail'in çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki cadde ve sokakların tanınmaz hale geldiği görüldü.

Ayrıca fotoğraf, haftalarca devam eden İsrail bombardımanının, kentteki binaları moloz ve kül yığınına çevirdiği, yolların hem buldozerlerle hem de hava saldırıları nedeniyle altüst olduğu, bölge sakini bazı Filistinlilerin evlerine dönmeye başladığını da ortaya koydu.

  • Han Yunus
  • muhabir

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