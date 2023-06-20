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Dünya

Muhalefetin hezimeti dünya gündeminde! Kılıçdaroğlu'nu 'başarısız' olarak nitelediler

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde büyük bir yenilgiye uğrayan muhalefetin başarısızlığını Batı medyası yakın takibe aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'başarısız aday' olarak niteleyen kuruluş, 'İstifa çağrılarına kulaklarını kapattı, koltuğu bırakmak istemiyor.' şeklinde bir makale yayımladı.

Sabah20 Haziran 2023 Salı 10:57 - Güncelleme:
Muhalefetin hezimeti dünya gündeminde! Kılıçdaroğlu'nu 'başarısız' olarak nitelediler
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Seçimin ardından dağılan CHP'de hemen hemen her gün bir kriz patlak veriyor. Onlarca seçim kaybetmesine rağmen koltuğu bırakmak istemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'na parti içinden seslerin yükselmeye başladığı ve istifa çağrılarının yapıldığı biliniyor.

Türkiye'deki seçim sürecini yakından takip eden dünya medyası ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi sonrası gözünü Türkiye'deki muhalefete çevirdi.

Avusturya merkezli bir gazete, bu sabah gündemine Türkiye'deki muhalefeti taşıdı. Başkan Erdoğan'ın muhalefete sert çıktığını bahseden gazete, Kılıçdaroğlu'na itirazların yükseldiğini ifade etti.

Haberde "Kılıçdaroğlu, zorlu bir ikinci turda cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettiği andan itibaren Türkiye'nin en büyük muhalefet partisi ve en eski siyasi güçlerinden biri olan CHP tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı" denildi.

Haberin devamında ise "Başarısız aday, parti lideri olarak istifa çağrılarını görmezden gelip reddediyor ve geminin 'kaptanı' olduğunu söylüyor" denildi.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da mercek altına alan yayın kuruluşu "Parti içinde liderliği İmamoğlu'nun devralması isteniyor" dedi.

Aynı zamanda haberde Başkan Erdoğan'ın muhalefet saflarında yaşananların ülkeyi uçurumuna sürükleyeceği ve 28 Mayıs seçimleriyle Türkiye'nin felaketten kurtulduğuna dair sözlerine vurgu yaparak "Milletimize demokrasi vaadinde bulunanların mevzileri tehlikedeyken bir gecede diktatör haline geldiklerini gördük" dediğinden bahsedildi.

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