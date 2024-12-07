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Dünya

Muhaliflerin baskınında bulundu! Rus karakolundan bakın ne çıktı

Suriye'nin başkenti Şam'a ilerleyen muhalifler Deyrizor'daki bir Rus karakolundan terör örgütü DEAŞ bayrakları ve militanlara ait çok sayıda üniforma ele geçirdi.

7 Aralık 2024 Cumartesi 21:25 - Güncelleme:
Muhaliflerin baskınında bulundu! Rus karakolundan bakın ne çıktı
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Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Muhalifler 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden alırken, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

DEAŞ BAYRAKLARI VE ÜNİFORMALARI BULUNDU

Şam'ın güneybatısında rejim güçlerine karşı ilerleyen muhaliflerin, başkentin güney banliyölerine girmeye başladığı açıklanırken, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Deyrizor kentinden ise ilginç bir görüntü paylaşıldı. Muhalifler tarafından çekilen görüntülerde, Deyrizor kırsalındaki bir Rus üssünde terör örgütü DEAŞ bayrakları ve üniformaları bulundu.

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