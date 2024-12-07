Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Muhalifler 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden alırken, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Şam'ın güneybatısında rejim güçlerine karşı ilerleyen muhaliflerin, başkentin güney banliyölerine girmeye başladığı açıklanırken, Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Deyrizor kentinden ise ilginç bir görüntü paylaşıldı. Muhalifler tarafından çekilen görüntülerde, Deyrizor kırsalındaki bir Rus üssünde terör örgütü DEAŞ bayrakları ve üniformaları bulundu.