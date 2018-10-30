Muhalif Prens Ahmed, Veliaht Prens Muhammed'e meydan okumak için ülkesine döndü

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in uzun yıllardır Londra'da yaşayan küçük kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın gücünü kırmak ve yerine geçebilmek ya da bunu gerçekleştirebilecek birini bulmak üzere ülkesine döndü.

Veliaht Prens Muhammed'e karşı muhalefetini açıkça dile getiren yetmiş yaşlarındaki Prens Ahmed bu yolculuğa, MEE'de yer alan bilgiye göre ABD ve İngiltere'den güvenlik garantisi alarak çıktı.

MEE'ye açıklama yapan Prens Ahmed'e yakın bir Suudi kaynak, "Prens Ahmed ve ailedeki diğer kişiler, Veliaht Prens Muhammed'in 'zehirli' olduğunun farkına vardı." dedi.

Prens Ahmed'in ABD'li ve İngiliz yetkililerle gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında harekete geçtiğini aktaran Suudi kaynak ayrıca, "ABD'li ve İngiliz yetkililer, kendisine herhangi bir zarar gelmeyeceğini garanti etti ve veliahtlık koltuğunu ele geçirmesi için kendisini cesaretlendirdi." ifadelerini kullandı.

Batı'nın garantilerinin ötesinde, Prens Ahmed aile içerisindeki konumundan dolayı da Veliaht Prens Muhammed'in kendisine dokunamayacağı bir pozisyonda yer alıyor.

Kasım 2017'de kraliyet ailesinin neredeyse tamamını tutuklatan Veliaht Prens Muhammed, Suudi Arabistan Krallığı'nın kurucusu Kral Abdülaziz'in çocuklarına dokunamamıştı.

Huzursuzluk büyüyor

Veliaht Prens Muhammed, 2 Ekim'de evlilik işlemleri için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna giren ve burada Prens Muhammed'e yakınlığıyla bilinen infaz timince öldürülen Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak büyük bir baskı altında bulunuyor.

MEE'nin edindiği bilgiye göre, krallık dışında yaşayan Suudi kraliyet ailesi mensuplarıyla bir araya gelen Prens Ahmed, Krallık içerisinde kendisiyle aynı endişeleri taşıyan kişilerle de görüş alışverişinde bulundu.

Edinilen bir başka bilgiye göre ise, Prens Ahmed'in Veliaht Prens Muhammed'i koltuğundan etme konusunda kendisine destek veren askeri ve güvenlik güçleri içerisinde üst düzey görevlerde bulunan (fakat isimleri güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan) üç prens daha bulunuyor.

Londra'nın cinayetten haberi var mıydı?

İngiliz Sunday Express gazetesi, Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın Yemen'de kimyasal silah kullandığını açıklamaya hazırlandığını ve İngiliz istihbaratının da Suudilerin Kaşıkçı'yı kaçırmaya yönelik bir plan yaptığından eylül ayı başında haberdar olduğunu ileri sürmüştü.

Bunun üzerine açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, bu iddiaları yalanlayarak, İngiliz istihbarat servislerinin Suudi Arabistan’ın gazeteci Kaşıkçı ile ilgili planlarına dair ön bilgisi olmadığını söyledi.

"İpe un sermenin anlamı yok"

Türk yetkililer Suudi Arabistan'dan Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu açıklamasını isterken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken, "Bu işi böyle ortada bırakamayız." dedi.

Cinayetin ortada bırakılması durumunda insanlığa karşı ortak bir borç oluşacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vicdani bir borcumuz olur, bunun altından adalet mekanizmaları olarak da siyaset mekanizmaları olarak da kalkamayız. Artık bunu çözmek gerekiyor, ipe un sermenin anlamı yok. Veyahut da bunun altından birilerini kurtarmanın da anlamı yok." ifadelerini kullandı.

Başsavcıların görüşmesinde mesafe katedilemedi

Cemal Kaşıkçı'nın ortadan kaybolduğu 2 Ekim tarihinden itibaren 18 gün boyunca cinayeti inkar eden Suudi Arabistan, 20 Ekim'de cinayeti kabul etmiş ve 15'i "ölüm timi"nde yer alan 18 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmadan elde edilen bulguları da yanına alarak İstanbul'a gelen Suudi Başsavcı Suud el-Ma'cib, İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan ile iki günde iki kere bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu 18 kişinin İstanbul'da yargılanması talebine sıcak bakmayan Suudi Arabistan, Başsavcı el-Ma'cib ile bu tutukluların ifadelerini Türkiye'ye göndermişti.

Prens Ahmed'in açıktan muhalefeti

Londra'da yaşayan Prens Ahmed, Cemal Kaşıkçı cinayetinden önce de yeğeni Veliaht Prens Muhammed'e muhalefetini üç kere göstermişti.

1. Prens Ahmed, Suudi Arabistan Krallığı tahtının varisini seçen Biat Konseyi'nde yer aldığı dönemde, Prens Muhammed'in veliaht olarak seçilmesinin karşısında durmuştu.

2. Prens Ahmed, Kral Selman ve kendisinin 2017'de ölen kardeşi Abdurrahman bin Abdülaziz için verdiği resepsiyonda kurucu Kral Abdülaziz ve mevcut Kral Selman'ın portrelerini astığı duvara, Veliaht Prens Muhammed'in portresini asmadı.

3. Prens Ahmed, Londra'daki evinin önünde toplanan Yemenli ve Bahreynli protestocuların Suudi kraliyet ailesini Yemen'deki katliamlarından dolayı suçlu ilan etmelerine karşı, "Yemen'deki sorumluluk bütün ailemizin değil, yalnızca Kral'ın ve Veliaht'ın omuzlarındadır. Yemen'deki suçlardan onlar sorumlu. Muhammed bin Selman'a söyleyin, savaşın durdursun." demişti.