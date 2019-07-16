Muhalifleri susturmak için El Kaide’yi kiraladı

Katar merkezli El Cezire televizyonu, Bahreyn İstihbaratı ile El Kaide’nin gizli ilişkisini anlatan bir belgesel yayınladı. Belgeselde, Bahreyn rejiminin El Kaide ile yürüttüğü gizli ilişki ile Bahreyn muhalefetini hedef almayı amaçladığı belirtildi.

Manama hükümetinin Bahreynli muhalif isimlere suikast düzenlemek için hücre evi kurduğu, ekibin başına da El Kaide mensubu önemli bir ismi geçirdiği ifade edilirken, listesinin ilk sırasında Abdulvahhab Hüseyin’in yer aldığı kaydedildi. Kral Al Halife’nin suikast hücresinin başındaki isim olan Muhammed Salih’in serbest bırakılması için Suudi yönetimiyle bizzat diyaloga geçtiği iddia edilirken, komplonun Kraliyet Divanı’nda planlandığı dile getirildi. Hedef alınacak isimlerin çoğunun Müslüman Kardeşler üyesi veya Şii din alimi olduğu ifade edildi.