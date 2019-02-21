Pakistan'da Muhammed bin Selman'a altın kaplamalı silah hediye edildi
Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ölüm emrini verdiği belirtilen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Pakistanlı vekiller tarafından altın kaplamalı silah hediye edildi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Pakistan, Hindistan ve Çin'i kapsayacak şekilde Asya turuna çıkan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a Pakistan'da altın kaplamalı silah hediye edildi.
Pakistanlı milletvekillerinin Veliaht Prens'e özel hediyesi olduğu belirtilen altın kaplamalı silahın Alman yapımı olduğu belirtildi.
Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini verdiği iddiasıyla uzun süre kendinden söz ettirmişti.
Veliaht Prens İbn Selman'ın danışmanları arasında yer alan üst düzey bir cinayet ekibi İstanbul'a gelerek Cemal Kaşıkçı'yı vahşi bir şekilde öldürmüştü.
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