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Dünya

Muhammed bin Zayid: Dostlarımız ve kardeşlerimizle dürüst ve olumlu bir şekilde iş birliği yapıyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin kuruluşunun 51. yılında 'güçlenerek devam eden başarılı bir yolculuğa' sahip olduğunu söyledi.

AA1 Aralık 2022 Perşembe 13:43 - Güncelleme:
Muhammed bin Zayid: Dostlarımız ve kardeşlerimizle dürüst ve olumlu bir şekilde iş birliği yapıyoruz
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Ülkenin resmi ajansı WAM'a göre Bin Zayid, BAE'nin 2 Aralık 1971'deki kuruluşunun 51. yıl dönümü münasebetiyle açıklamada bulundu.

Bin Zayid, ülkeyi geliştirmek için daha fazla çaba sarf edeceklerini belirterek, "özveri, verimlilik ve iş gücüne kıymet verilmesi" çağrısında bulundu.

Gelişim yolunun kararlılık gerektirdiğini aktaran BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, bundan sonraki aşamalarda rehavete yer olmaksızın kararlılıkla gelişmeye devam edeceklerini kaydetti.

Bin Zayid, sözlerine şöyle devam etti:

"Dostlarımız ve kardeşlerimizle dürüst ve olumlu bir şekilde iş birliği yapıyoruz. Ulusal çıkarlarımızı en üst düzeye çıkarmak için bölgede ve dünyada bilinçli hareket ediyoruz.

Kalkınma hedeflerimize hizmet etmek için dünyanın çeşitli ülkeleriyle etkin ekonomik, ticari ve yatırım ortaklıklarımızı güçlendiriyor, bölgesel ve uluslararası arenada dengeli ve sorumlu politikalar benimsiyoruz. Güçlenerek devam eden başarılı bir yolculuğa sahibiz."

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