Muhammed Mursi kimdir, neden öldü? Mısır eski lideri Muhammed Mursi sözleri!

‘Muhammed Mursi kimdir? Muhammed Mursi neden öldü? Muhammen Mursi sözleri nelerdir? Muhammed Mursi ne zaman cumhurbaşkanı oldu?’ sözlerine vatandaşlar tarafından yanıt aranmaya devam ediliyor. Mısır’ın demokrasiyle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi 67 yaşında mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi. Fikir bakımdan yakın olduğu Müslüman Kardeşler hareketi içerisinde siyasete atılan Muhammed Mursi,2000 ve 2005 yılları arasında milletvekili oldu. Müslüman Kardeşler`in yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız siyasetçi olarak girdi. 2012 Mısır cumhurbaşkanlığı seçimleri`nde Müslüman Kardeşler`in aday gösterdiği Hayrat Şatır`ın adaylığı düşünce, yerine Muhammed Mursi seçildi. Yoğun seçim kampanyası yürüttü. İlk turda %25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turda da %51.73 oy alarak, 5. cumhurbaşkanı oldu. 2012–13 Mısır protestoları adıyla bilinen, 3 Temmuz 2013 tarihinde yapılan büyük gösteriler sonucu Mısır ordusu askeri bir darbe ile yönetime el koydu. İşte Muhamedd Mursi’nin biyografisi…

MUHAMMED MURSİ NEDEN ÖLDÜ?

İhvan tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mursi kasten öldürülmüştür" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Mursi'nin ölümü ile ilgili uluslararası bir araştırma komisyonu kurulması çağrısında bulunuldu.

Muhammed Mursi'nin Mısır halkının haklarını mahkeme savunduğu ve şehit olduğu ifade edilen açıklamada, "Mursi çok ağır şartlarda hücre hapsine tutularak, tedavi hakkı gibi en sıradan haklardan dahi mahrum edilerek ölüme terk edildi. Ölümünden Mısır yönetimi sorumludur." ifadelerine yer verildi.

İhvan, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer insan hakları kuruluşlarını göreve çağırarak, Mısır'daki hapishanelerde uygulanan tıbbi ihmal yoluyla yavaş ölümlere son verilmesi için Mısır rejimine baskı yapılmasını istedi.

Mısır devlet televizyonu, Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybettiğini duyurmuş, İçişleri Bakanlığı ülkede "teyakkuz" durumu ilan etmişti.MUHAMMED MURSİ’NİN ŞEHİT OLMADAN ÖNCEKİ SON SÖZLERİ

Mahkeme salonunda şehit olan Muhammed Mursi'nin avukatı, vefat etmeden önceki son sözlerini açıkladı: "Ülkemin güvenliği ve selameti için benimle mezara gidecek sırlarım var"

MUHAMMED MURSİ KİMDİR?

1951'de el Şarkıyye vilayetinde doğmuştur. 1972'de Kahire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yine Kahire Üniversitesi'nden yüksek lisansını, South California Üniversitesi'nde ise doktorasını tamamlamıştır.

Akademik kariyerini sürdürerek California Üniversitesi'nde doçent olmuştur. El Zekazik Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi'nde Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkanlığı yapmıştır. Devrim sonrası kurulan Özgürlük ve Adalet Partisi Başkanlığını yürüten Muhammed Mürsî, Müslüman Kardeşler Cemaati İrşad Bürosu üyesi ve cemaatin siyasi liderlerinden birisidir

2000 yılında Müslüman Kardeşlerin desteğiyle parlamento üyesi seçilmiş ve Müslüman Kardeşlerin meclis grubunun sözcülüğünü yapmıştır. Parlamentonun en çalışkan üyelerinden biri olmuş ve 2000-2005 yılları arasında en iyi parlamenter seçilmiştir. 30 Nisan 2011'de Müslüman Kardeşler Şura Meclisi, onu cemaatin kurduğu Hürriyet ve Adalet Partisi Başkanı seçmiştir.

2012 Mısır cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mursi yoğun seçim kampanyası yürüttü. İlk turda %25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turda da %51.73 oy alarak, 5. cumhurbaşkanı oldu.

2012–13 Mısır protestoları adıyla bilinen, 3 Temmuz 2013 tarihinde yapılan büyük gösteriler sonucu Mısır ordusu askeri bir müdahale ile yönetime el koydu. Mursi ise darbeyi kabul etmediğini açıkladı ve yandaşlarına direnmelerini söyledi. Muhammed Mursi'nin gözaltına alındığı, ev hapsinde tutulacağı bildirildi.

MURSİ’NİN OĞLUNDAN İLK AÇIKLAMA

Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılmış eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölüm haberinin ardından ilk açıklama oğlundan geldi.

Mursi'nin en büyük oğlu Ahmed, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitiren babasını kaybetmiş olmanın acısını, "Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız." şeklinde ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN “MURSİ” PAYLAŞIMI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından, Mursi'nin fotoğrafını paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Mısır'ın demokratik seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı, kardeşim Muhammed Mursi'nin vefat ettiği haberini teessürle öğrendim. Tarihin en büyük demokrasi mücadelelerinden birini veren şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum."

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: ÜMMET DİK DURUŞUNU UNUTMAYACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mursi'nin vefatına ilişkin, "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak!" ifadelerini kullandı.

BAKAN SOYLU: RABİA MEYDANI’NIN ÇOCUKLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasi mücadelesi, hak arama mücadelesi, mazlumun zulme karşı mücadelesi bugün bir şehit daha verdi. Elbette başkaları da olacak ama hiçbiri, asla unutulmayacak. Muhammed Mursi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, Rabia Meydanı'nın çocuklarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANI GÜL: KARDEŞİM SEN ÖZGÜRSÜN

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeşim sen özgürsün! Mekanın cennet, ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İslam dünyasının başı sağolsun

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.

AK PARTİLİ KURTULMUŞ: MISIR HALKININ ÜMMETİNİN BAŞI SAĞI OLSUN

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır halkının helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetini Rabbim kabul etsin. Serdar-ı Şüheda Hz. Hamza, Hz. Ali ve Hz. Hüseyin'e komşu eylesin. Mısır halkının ve ümmetin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yarın yurt genelindeki merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.