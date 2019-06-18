Muhammed Mursi kimdir, neden öldü? Mısır eski lideri Muhammed Mursi sözleri!
Mısır’ın demokrasiyle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Dünya basınında gündem olan Muhammed Mursi’nin ölümüyle ilgili vatandaşlar, ‘Muhammed Mursi kimdir? Muhammed Mursi neden öldü? Muhammen Mursi sözleri nelerdir? Muhammed Mursi ne zaman cumhurbaşkanı oldu?’ sözlerine yanıt aramaya başladı. Yerel basında yer alan haberlerde de Mursi'nin duruşma esnasında hakimden söz alarak konuştuğu belirtildi. Fikir bakımdan yakın olduğu Müslüman Kardeşler hareketi içerisinde siyasete atılan Muhammed Mursi,2000 ve 2005 yılları arasında milletvekili oldu. Müslüman Kardeşler`in yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız siyasetçi olarak girdi. 2012 Mısır cumhurbaşkanlığı seçimleri`nde Müslüman Kardeşler`in aday gösterdiği Hayrat Şatır`ın adaylığı düşünce, yerine Muhammed Mursi seçildi. İşte Muhamedd Mursi’nin biyografisi…
‘Muhammed Mursi kimdir? Muhammed Mursi neden öldü? Muhammen Mursi sözleri nelerdir? Muhammed Mursi ne zaman cumhurbaşkanı oldu?’ sözlerine vatandaşlar tarafından yanıt aranmaya devam ediliyor. Mısır’ın demokrasiyle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi 67 yaşında mahkeme salonunda hayatını kaybetti. Mursi mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitirdi. Fikir bakımdan yakın olduğu Müslüman Kardeşler hareketi içerisinde siyasete atılan Muhammed Mursi,2000 ve 2005 yılları arasında milletvekili oldu. Müslüman Kardeşler`in yasal olarak seçime katılmaları mümkün olmadığından parlamentoya bağımsız siyasetçi olarak girdi. 2012 Mısır cumhurbaşkanlığı seçimleri`nde Müslüman Kardeşler`in aday gösterdiği Hayrat Şatır`ın adaylığı düşünce, yerine Muhammed Mursi seçildi. Yoğun seçim kampanyası yürüttü. İlk turda %25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turda da %51.73 oy alarak, 5. cumhurbaşkanı oldu. 2012–13 Mısır protestoları adıyla bilinen, 3 Temmuz 2013 tarihinde yapılan büyük gösteriler sonucu Mısır ordusu askeri bir darbe ile yönetime el koydu. İşte Muhamedd Mursi’nin biyografisi…
MUHAMMED MURSİ NEDEN ÖLDÜ?
Mısır devlet televizyonu, Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybettiğini duyurmuş, İçişleri Bakanlığı ülkede "teyakkuz" durumu ilan etmişti.MUHAMMED MURSİ’NİN ŞEHİT OLMADAN ÖNCEKİ SON SÖZLERİ
Mahkeme salonunda şehit olan Muhammed Mursi'nin avukatı, vefat etmeden önceki son sözlerini açıkladı: "Ülkemin güvenliği ve selameti için benimle mezara gidecek sırlarım var"
MUHAMMED MURSİ KİMDİR?
1951'de el Şarkıyye vilayetinde doğmuştur. 1972'de Kahire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olmuştur. Yine Kahire Üniversitesi'nden yüksek lisansını, South California Üniversitesi'nde ise doktorasını tamamlamıştır.
Akademik kariyerini sürdürerek California Üniversitesi'nde doçent olmuştur. El Zekazik Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi'nde Malzeme Mühendisliği Bölümü Başkanlığı yapmıştır. Devrim sonrası kurulan Özgürlük ve Adalet Partisi Başkanlığını yürüten Muhammed Mürsî, Müslüman Kardeşler Cemaati İrşad Bürosu üyesi ve cemaatin siyasi liderlerinden birisidir
2000 yılında Müslüman Kardeşlerin desteğiyle parlamento üyesi seçilmiş ve Müslüman Kardeşlerin meclis grubunun sözcülüğünü yapmıştır. Parlamentonun en çalışkan üyelerinden biri olmuş ve 2000-2005 yılları arasında en iyi parlamenter seçilmiştir. 30 Nisan 2011'de Müslüman Kardeşler Şura Meclisi, onu cemaatin kurduğu Hürriyet ve Adalet Partisi Başkanı seçmiştir.
2012 Mısır cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mursi yoğun seçim kampanyası yürüttü. İlk turda %25.5 oy aldı ve ikinci tura girmeye hak kazandı. İkinci turda da %51.73 oy alarak, 5. cumhurbaşkanı oldu.
2012–13 Mısır protestoları adıyla bilinen, 3 Temmuz 2013 tarihinde yapılan büyük gösteriler sonucu Mısır ordusu askeri bir müdahale ile yönetime el koydu. Mursi ise darbeyi kabul etmediğini açıkladı ve yandaşlarına direnmelerini söyledi. Muhammed Mursi'nin gözaltına alındığı, ev hapsinde tutulacağı bildirildi.
MURSİ’NİN OĞLUNDAN İLK AÇIKLAMA
Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılmış eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölüm haberinin ardından ilk açıklama oğlundan geldi.
Mursi'nin en büyük oğlu Ahmed, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, mahkeme salonunda geçirdiği baygınlığın ardından yaşamını yitiren babasını kaybetmiş olmanın acısını, "Babam! Allah'ın huzurunda buluşacağız." şeklinde ifade etti.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN “MURSİ” PAYLAŞIMI
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle paylaşımda bulundu.
Twitter hesabından, Mursi'nin fotoğrafını paylaşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Mısır'ın demokratik seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı, kardeşim Muhammed Mursi'nin vefat ettiği haberini teessürle öğrendim. Tarihin en büyük demokrasi mücadelelerinden birini veren şehit Muhammed Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyorum."
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU: ÜMMET DİK DURUŞUNU UNUTMAYACAK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mursi'nin vefatına ilişkin, "Darbe onu iktidardan uzaklaştırdı ancak hatırası silinmeyecek. Ümmet dik duruşunu unutmayacak!" ifadelerini kullandı.
BAKAN SOYLU: RABİA MEYDANI’NIN ÇOCUKLARINA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Demokrasi mücadelesi, hak arama mücadelesi, mazlumun zulme karşı mücadelesi bugün bir şehit daha verdi. Elbette başkaları da olacak ama hiçbiri, asla unutulmayacak. Muhammed Mursi'ye Cenab-ı Hak'tan rahmet, Rabia Meydanı'nın çocuklarına baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
ADALET BAKANI GÜL: KARDEŞİM SEN ÖZGÜRSÜN
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kardeşim sen özgürsün! Mekanın cennet, ruhun şad olsun." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İslam dünyasının başı sağolsun
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır'ın ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, ahlaksız ve hukuksuz darbe sonrasında cuntanın güdümündeki mahkeme salonlarında yargılanıyordu. Mahkeme salonunda şehit oldu. Şehit Mursi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadesini kullandı.
AK PARTİLİ KURTULMUŞ: MISIR HALKININ ÜMMETİNİN BAŞI SAĞI OLSUN
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Mısır halkının helal oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin şehadetini Rabbim kabul etsin. Serdar-ı Şüheda Hz. Hamza, Hz. Ali ve Hz. Hüseyin'e komşu eylesin. Mısır halkının ve ümmetin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yarın yurt genelindeki merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.
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