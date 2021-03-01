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Dünya

Ermenistan karıştı! Hükümet binasını bastılar

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular hükümet binasına girdi. 25 Şubat günü, Ermenistan ordusu Paşinyan hükümetine darbe girişiminde bulunmuştu.

AA01 Mart 2021 Pazartesi 12:14 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 12:54
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Bazı bakanlıkların bulunduğu hükümet binasında slogan atan göstericiler, Paşinyan'ın istifasını talep etti.

Kısa bir süre sonra binayı terk eden göstericiler, "İstediğimiz binaya girebileceğimizi göstermek istedik." ifadelerini kullandı.

- ERMENİSTAN'DA TARAFLAR GERİ ADIM ATMIYOR

Öte yandan, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ve Başbakan Nikol Paşinyan arasında Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasıyla ilgili anlaşmazlık sürüyor.

Sarkisyan, Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığına dair kararnameyi geri çevirse de Paşinyan, aynı kararnameyi yeniden Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, söz konu kararnamenin yeniden Sarkisyan'a ulaştığı belirtildi.

- İktidar ve muhalefet aynı anda mitingler yapacak

Diğer yandan, iktidar ve muhalefet yanlıları, başkent Erivan'da aynı anda mitingler düzenleyecek.

Paşinyan, destekçilerini saat 18.30'da Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'na çağırırken, hükümete muhalif kesimler ise Mareşal Bağramyan Meydanı'nda saat 18.00'de bir araya gelecek.

- PAŞİNYAN, GÜVENLİK KONSEYİNİ TOPLADI

Ermenistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Güvenlik Konseyini topladığı belirtildi.

Toplantıda, ülkenin iç ve dış güvenlik sorunlarının ele alındığı kaydedildi.

- ERMENİSTAN'DA PAŞİNYAN'IN İSTİFASI İÇİN MUHTIRA

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın Gasparyan'ın görevden alındığına ilişkin kararnameyi imzalamadığı ortaya çıkmıştı.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

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