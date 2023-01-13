Mukteda es-Sadr çağrı yaptı: Mücadeleyi sürdüreceğiz

Mukteda Sadr'ın çağrısıyla başkent Bağdat ve diğer kentlerdeki meydanlarda Sadr Hareketi destekçileri ve bazı Sünnilerin de katılımıyla "Birleşik Cuma" adı verilen cuma namazı kılındı.

Cuma hutbesinde Sadr'ın kaleme aldığı mektup okundu. Şii lider, ülkedeki Şiiler arasında cuma namazı kültürünün, Saddam Hüseyin rejimince öldürülen babası dini merci Muhammed Sadık es-Sadr'ın mirası olduğunu ifade etti.

Destekçilerine seslenen Sadr, "ABD işgali, sömürgecilik ve onun kültürünü destekleyenlere karşı mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini" kaydetti.

Sadr, "Mukteda Sadr ölse de cuma namazını sürdürün. Bu, sizin zimmetinizdedir; din, mezhep ve vatanın da şanıdır." ifadelerini kullandı.

Şii liderin cuma namazı çağrısı ülke kamuoyunda Sadr'ın siyasete döneceği iddialarını da beraberinde getirdi.

- SADR, SİYASETİ BIRAKMIŞTI

Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr, 29 Ağustos 2022'de "Siyasi işleri bıraktığımı ve siyasetten tamamen çekildiğimi ilan ediyorum. Babamın mezarı, tarihi eser kurumuyla Sadr ailesinin müzesi hariç tüm kurumları kapatma kararı aldım." açıklamasıyla siyasetten tamamen çekilmişti.

Partisi 10 Ekim 2021 seçimlerinde birinci olan Sadr, 73 vekilini de Meclisten istifa ettirmişti. İran'a mesafeli Şii lider, Tahran destekli Şii rakipleriyle ortak hükümet kurmak istemediğini defalarca açıklamış ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Sünnileri Mecliste temsil eden en büyük grup olan Egemenlik Koalisyonu ile kurduğu üçlü ittifak ile de hükümeti kuramamıştı.

Sadr'ın siyaset sahnesinden çekilmesi sonrası İran destekli Şii gruplar, Sünni ve Kürtlerle "Devleti Yönetme İttifakı" oluşturarak 27 Ekim 2022'de hükümeti kurmuştu.