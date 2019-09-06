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Mülteci açıklamasından sonra Almanya'yı korku sardı

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz, '18 Mart 2016'da yapılan AB-Türkiye mutabakatı bir başarıdır ve bunun sürdürüleceğini varsayıyoruz' dedi.

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Almanya Hükümet Sözcüsü Martina Fietz, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında 18 Mart 2016’da mülteciler konusunda imzalanan mutabakatın başarılı olduğunu ve bunun sürdürülmesini beklediklerini ifade etti.
 
Berlin'de Federal Basın Merkezi’nde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Fietz, bir gazetecinin "Botlarla Yunan adalarına geçen insan sayısının  artmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtta, Türkiye'den Yunan adalarına geçen mültecilerin sayısının AB-Türkiye mutabakatı öncesinden daha düşük olduğunu belirterek, "18 Mart 2016’da yapılan AB-Türkiye mutabakatı bir başarıdır ve bunun sürdürüleceğini varsayıyoruz." dedi.
 
Yunan adalarındaki durumu yakından takip ettiklerini belirten Fietz, gelişmeleri endişeyle izlediklerini ve gerektiğinde yardımda bulunmak için Yunanistan hükümetiyle de temasta olduklarını ifade etti.
 
Fietz, Yunanistan hükümetinin de AB-Türkiye mutabakatı çerçevesinde çalışmaları sürdüreceğini ifade ettiğini aktararak, Yunanistan hükümetinin doğru adımları atacağına güvendiklerini kaydetti.
 
Fietz "Türk hükümetiyle de temasta mısınız?" sorusuna da “Elbette evet." cevabını verdi.

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