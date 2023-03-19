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Dünya

Mülteci çocuklardan resim sergisi

Ürdün'de Filistinli mülteci çocukların yaptığı resimlerin yer aldığı 'Düşün Başlangıcı' temalı sergi sanatseverlerle buluştu.

AA19 Mart 2023 Pazar 01:40 - Güncelleme:
Mülteci çocuklardan resim sergisi
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Başkent Amman'daki bir sanat galerisinde açılan ve 3 gün açık kalacak sergide Filistin meselesini ve tarihini anlatan 31 tablo sergileniyor.

Serginin organizatörlerinden Cuheyne Ravahne AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşları 10 ila 16 arasında değişen 500 çocuğa resim kursu verildiğini, bunlardan 31'inin tablosunun da burada sergilendiğini söyledi.

Ravahne, sergide; Filistin'e dönüş, Kudüs, köy hayatı ve yöresel kıyafetleriyle Filistinlilerin işlendiği tabloların yer aldığını ifade etti.

Amman'daki El-Vahdat Mülteci Kampından Beha Matir (11), tablosunda, Filistin'e dönen bir kişiyi ve Filistin bayrağına sarılmış bir şehidi resmettiğini dile getirdi.

Sergiye tablosuyla katılan bir diğer çocuk Leyan Musa (10), vatanını arayanın Kudüs'ü görmesi gerektiğini düşündüğü için tablosunda Filistin'in başkenti Kudüs'ü çizdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) verilerine göre Ürdün'de yaklaşık 2 milyon Filistinli mülteci bulunuyor.

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