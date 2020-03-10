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Dünya

AİHM Yunan polisinin öldürdüğü ilk mültecinin dosyasını işleme aldı

AİHM, Yunan polisi tarafından vurularak öldürülen ilk mülteci olan Ahmed Ebu Emad'ın ailesi tarafından yapılan başvuruyu işleme aldı.

DHA, AA10 Mart 2020 Salı 18:32 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 18:33
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Yunanistan sınırını geçmeye çalışırken, Yunan polisi tarafından boğazından vurularak öldürülen Ahmed Ebu Emad ile ilgili AİHM’e yapılan başvurunun kabul edildiği öğrenildi.

Halepli olduğu belirtilen Ahmed Ebu Emad geçtiğimiz hafta İpsala yakınlarında boğazından vurularak öldürüldü. Ahmed Ebu Emad’ın cenazesi botla Türkiye’ye getirildi. Ahmed Ebu Emad’in ailesi avukatları aracılığıyla AİHM’e başvurdu. AİHM'in Ebu Emad’ın Yunan polisi tarafından öldürülmesiyle ilgili başvuruyu işleme aldığı öğrenildi.

Emad ile birlikte isimleri açıklanmayan bir mülteci ailenin sınırdan geri itilmesiyle ilgili başvuru da işleme alındı.

AİHM, Yunanistan'dan kötü muamele gören sığınmacıların başvurularını işleme aldı

 İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yunanistan tarafından sınırda geri itilen sığınmacı aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yapılan iki başvurunun mahkeme tarafından işleme alındığını bildirdi.

Genel Müdürlükten, Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan haklarını ihlal eden uygulamalarının AİHM'e taşınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Hak ihlallerine uğrayan sığınmacıların AİHM'e başvurularının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "İnsan hakları hiçe sayılarak Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan iki başvuru mahkeme tarafından işleme alınmış ve öncelikli görüşülmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Aç kalan tilkinin mahalledeki yiyecek arayışı görüntülendi

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