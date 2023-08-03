İSTANBUL 35°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ağustos 2023 Perşembe / 17 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,0269
  • EURO
    29,5674
  • ALTIN
    1680.1
  • BIST100
    7258.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Mülteci kampında çatışma: Ölü sayısı 12'ye çıktı
Dünya

Mülteci kampında çatışma: Ölü sayısı 12'ye çıktı

Lübnan'da en büyük Filistinli mülteci kampı Ayn el-Helva'da ateşkesin ardından gruplar arasında yeniden çıkan çatışmalarda bir kişinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 01:22 - Güncelleme:
Mülteci kampında çatışma: Ölü sayısı 12'ye çıktı
ABONE OL

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, kamptaki çatışmalar sonucu Fetih Hareketinden bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Cumartesi akşamından bu yana aralarında Fetih Hareketinin de bulunduğu gruplar arasında yaşanan çatışmalarda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Çatışmalarda yaralananların sayısı 60'ı geçti.

Ülkenin güneyindeki Sayda kentinde yer alan 60 bin kişilik Filistin kampındaki çatışmalarda ağır silahların ve havan mermilerinin kullanıldığı kaydediliyor.

Lübnanlı tarafların arabuluculuğunda 31 Temmuz'da kamptaki Filistinli gruplar arasında ateşkes sağlandığı duyurulmuştu.

Ancak ateşkese rağmen taraflar arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.