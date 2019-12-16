Mülteci sorununa çözüm için liderler buluşuyor

Yerlerinden edilen milyonlarca insan, çözüm bekleyen sorunlar, sayıları 70 milyonu aşan mülteciler için ilk kez uluslararası bir toplantı düzenleniyor. Küresel Mülteci Forumu'na İsviçre'nin Cenevre kenti ev sahipliği yapıyor.

Dört milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye çözüm de üretiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Türkiye'nin güvenli bölge planını tüm detaylarıyla anlatacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak için İsviçre'ye gitti.

Konaklayacağı otelin önünde İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.