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Mülteci sorununa çözüm için liderler buluşuyor

Cenevre'de gündem mülteciler. İlk kez Küresel Mülteci Forumu düzenleniyor. Dünya liderlerinin katıldığı o foruma Cumhurbaşkanı Erdoğan eşbaşkanlık edecek. Erdoğan, liderlerden Suriye'deki güvenli bölge planına destek isteyecek.

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Yerlerinden edilen milyonlarca insan, çözüm bekleyen sorunlar, sayıları 70 milyonu aşan mülteciler için ilk kez uluslararası bir toplantı düzenleniyor. Küresel Mülteci Forumu'na İsviçre'nin Cenevre kenti ev sahipliği yapıyor.
 
Dört milyon mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye çözüm de üretiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirvede Türkiye'nin güvenli bölge planını tüm detaylarıyla anlatacak.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak için İsviçre'ye gitti.
Konaklayacağı otelin önünde İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı.
 
Erdoğan, Cenevre'de gerçekleşecek Küresel Mülteci Forumu'na eş başkanlık yapacak.
 
Dünyada en çok mülteciyi misafir eden Türkiye'nin başarı öyküsünü anlatacak.
Liderlerden, Suriyelilerin vatanlarına geri dönmesi için hazırlanan güvenli bölge plana destek vermesini isteyecek.
 
1'inci Küresel Mülteci Forumu ile dünyada mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin yükünün azaltılması amaçlanıyor.
 
Toplantılarda, 'Mültecilerin kendi kendilerine yeterliliklerinin sağlanması' ve '3'üncü ülkelere yerleştirilmeleri' gibi başlıklarda çalışmalar yürütülecek.
 
Ayrıca, mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerini sağlayacak koşulların oluşturulması için atılacak ortak adımlar görüşülecek.
 
(TRT Haber)

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