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Dünya

İtalya'dan göçmen kurtaran STK gemisi kaptanına sınır ihlalinden para cezası

İtalya'da eylül ayında ülkenin kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle el konulan Alman sivil toplum kuruluşu (STK) Lifeline'a ait Marie Eleonore gemisinin kaptanı Claus Peter Reisch'a 300 bin avro para cezası verildi.

AA11.01.2020  18:59 - Güncelleme: 11.01.2020  18:59

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, ülkede eylül ayına kadar iktidarda olan aşırı sağcı parti Lig'in bastırmasıyla yasalaşan ve göçmen kurtaran STK'lara cezalar öngören ikinci güvenlik paketi çerçevesinde, Alman kaptana yüklü para cezası kesildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, 300 bin avroluk cezaya çarptırıldığını belirten gemi kaptanı Reisch, "Ne yazık ki, mücadele üstüne mücadele. Sicilya'da inanılmaz bir ceza aldım. Buna itiraz edeceğim ama bu arada her şey çok maliyetli." ifadelerini kullandı.

Akdeniz'de ağustos ayı sonunda kurtardığı 100 kadar göçmenle bir süre açık denizde bekledikten sonra, 2 Eylül sabahı acil durum ilan ederek İtalya kara sularına giriş yasağını ihlal eden Lifeline'a ait Eleonore gemisi, İtalyan mali polisinin müdahalesiyle karşılaşmıştı.

İtalyan yetkililer, gemiye ülkede ağustos ayında yasalaşan, tartışmalı ikinci güvenlik paketi olarak bilinen kanuna göre el koymuştu.

Marie Eleonore gemisi, bu kanun çerçevesinde el konulan son gemi olurken, İtalya’da eylül ayındaki iktidar değişikliği sonrasında tartışmalı ikinci güvenlik paketinin değiştirileceği haberleri çıkmıştı.

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