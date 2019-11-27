Mültecilere Yunan zulmü

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bir süre önce yakalanan düzensiz göçmenlerden biri, Yunan askerleri tarafından gözlerinin bağlanıp ellerinde sigara söndürüldüğünü iddia etti. Yunanistan’dan Türkiye’ye geri itildiklerini belirten düzensiz göçmenler yaşadıklarını anlattı. Pakistan uyruklu 31 yaşındaki Musaddiq Javed, 18 kişilik grupla Yunanistan’a geçtikten sonra İskeçe’ye kadar yürüdüklerini, araçla Kavala’ya giderken polis tarafından yakalandıklarını belirtti.Polis tarafından askere teslim edildiklerini ifade eden Javed, askerlerin telefonunu ve üzerindeki bir miktar avroyu aldığını, Türk paralarını yırttığını iddia etti. Pakistan’daki ailesine bakmak zorunda olduğu için Avrupa’ya gitmek istediğini belirten Javed, “Askerler beni bir odaya götürdüler. Gözlerimi bağladılar. Ellerimde sigara söndürdüler. Ayaklarıma vurdular. Dört gün Yunanistan’da kaldık. Yemek vermediler, istediğimizde bizi dövdüler” dedi. Fas uyruklu Muhammed Nainiya da Yunan askerleri tarafından ormanlık alanda darbedildiklerini söyledi. Yunan askerlerinin telefonuna ve 700 avro parasına el koyduğunu belirten Nainiya, “Bizi bir askeri araçla nehir kenarına getirdiler. Bota bizi 20’şer kişi bindirip sopayla kafamıza vura vura karşıya ‘Türkiye’ye’ geçirdiler” dedi.