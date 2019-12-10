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Mültecilerin mayın rehberi

Bosna’da mültecilere mayınların yerini gösteren broşürler dağıtılıyor.

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Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşmasından sonra göçmenler, AB ülkelerine geçmek için farklı rotalar izlemeye başladı. Bu duraklarda biri de halen Yugoslavya savaşının izlerini taşıyan Bosna-Hersek. Ülkede kış şartlarının etkisinin iyice artırmasıyla, Batı Avrupa’ya doğru yola çıkan ancak Bosna Hersek’te kalan mülteciler için zor bir dönem başladı. Derme çatma göçmen kampı aynı zamanda tehlikelerle dolu bir bölgede bulunuyor. 1990’daki Yugoslavya savaşından kalma mayınlar nedeniyle ormanda yakacak odun toplamak bile hayati risk teşkil ediyor. Bu tehlikeye karşı, Kızılhaç örgütü yaklaşık iki yıldır göçmenlere mayınların yerini belirten ve önemli uyarılar içeren broşürler dağıtıyor. Mayınlara Karşı Eylem Merkezi (Bhmac) ile 5 dilde hazırlanan broşürlerden iki yılda toplam 39 bin tane dağıtıldı. Bhmac’tan Euronews’e yapılan açıklamada, uyarı broşürlerinin göçmenlerin rotalarını belirlemede etkili olduğunu ve bugüne kadar hiçbir göçmenin mayınlara basmadığı ifade edildi. 

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