Mumyalar zatürreden ölmüş
ABD’de yapılan bir araştırma binlerce yıllık mumyaların genetik hastalıklardan ziyade günümüze ait hastalıklar nedeniyle yaşamlarını yitirdiklerini ortaya koydu.
Teksas Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezi’nden kardiyovasküler profesörü Muhammed Madjid öncülüğünde yürütülen araştırma Amerikan Kalp Hastalıkları Dergisi’nde (American Heart Journalist) yayımlandı. Araştırma kapsamında milattan önce 2000 ile milattan sonra 1000 yılları arasında yaşamış 18-60 yaş arası üçü erkek ikisi kadın 5 kişinin damar dokuları incelendi. Araştırmada 5 mumyadan 3’ünün zatürre, 1 kişinin böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği sonucuna varıldı. 1 kişinin ölüm nedeni ise saptanamadı.
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