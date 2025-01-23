Münbiç'te bombalı araçla saldırı: 1 sivil hayatını kaybetti

Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Münbiç ilçesindeki Halep Caddesi'nde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.
Terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil yaralandı.SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI
Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Yerel güvenlik güçleri, eylemin, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te, Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.