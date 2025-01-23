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Dünya

Münbiç'te bombalı araçla saldırı: 1 sivil hayatını kaybetti

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinin güney kırsalında bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 7 sivil yaralandı.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 20:35 - Güncelleme:
Münbiç'te bombalı araçla saldırı: 1 sivil hayatını kaybetti
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Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki Münbiç ilçesindeki Halep Caddesi'nde bir araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybederken, 7 sivil yaralandı.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Yerel güvenlik güçleri, eylemin, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

SMO güçleri, Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında 9 Aralık 2024'te, Münbiç'i teröristlerden kurtarmıştı.

  • bombalı saldırı
  • Münbiç
  • terör saldırısı

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