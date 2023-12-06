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Dünya

Münbiç'te esnaftan PKK/YPG'ye protesto

Suriye'nin Halep ilinde, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Münbiç ilçesinde esnaf, örgütün 'vergi' adı altındaki haraç uygulamasını protesto etmek için kepenk kapattı.

AA6 Aralık 2023 Çarşamba 15:16 - Güncelleme:
Münbiç'te esnaftan PKK/YPG'ye protesto
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Sosyal medya üzerinden aşiretlerce yapılan kepenk kapatma çağrılarına ilçe merkezindeki esnafın tamamına yakını katıldı.

Terör örgütü PKK/YPG'nün "vergi" adı altında aldığı haraç, hayat pahalılığı ile elektrik ve su kesintilerine karşı ilçe esnafı, kepenk indirerek tepki gösterdi.

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'teki esnaf, daha önce de kepenk kapatarak terör örgütün bölge halkına karşı uygulamalarını protesto etmişti.

- MUTABAKATLARA RAĞMEN MÜNBİÇ, ÖRGÜTÜN İŞGALİNDE

Halep'in Münbiç ilçesi, Ağustos 2016'dan bu yana terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde bulunuyor.

ABD, ilçenin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından PKK/YPG'lilerin Münbiç'i terk edeceği sözünü vermişti.

Washington yönetimi, taahhüdünü yerine getirmezken Türkiye ve ABD, Haziran 2018'de "Münbiç Yol Haritası"nda uzlaşmıştı ancak ABD'nin oyalamaları nedeniyle yol haritası tamamlanamamıştı.

Rusya da Ekim 2019'da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç'ten çıkarmayı taahhüt etmişti.

Ancak ilçede işgalini sürdüren PKK/YPG, buradan Suriye Milli Ordusu (SMO) cephe hatlarına sızma girişimlerinin yanı sıra sivil yerleşimlere top ve roket saldırıları düzenliyor.

  • Münbiç
  • haraç

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