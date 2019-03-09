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Terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki Münbiç'te bombalı saldırı düzenlendi

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Münbiç ilçesinin batısında örgütün kontrol noktası yakınlarında bombalı saldırı düzenlendi.

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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Münbiç'in batısınında yer alan Şeyh Akil Mezarlığı'nın bulunduğu bölgedeki YPG/PKK'nın kontrol noktası yakınlarında patlama oldu.

Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu öğrenildi.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de 21 Ocak tarihinde ABD askeri konvoyunun geçisi sırasında, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrol noktası olarak kullandığı bir bölgede bombalı araç saldırısı meydana gelmişti. Söz konusu saldırıda bir ABD askeri ağır yaralanmıştı.

Münbiç yol haritası

Münbiç yol haritasına göre, ilçenin içindeki sivil ve askeri konseylerin yeniden yapılanması amacıyla ABD-Türkiye arasındaki tahkikat süreci işliyor.

Türkiye, YPG/PKK mensupları ile bunların güdümündeki isimlerin ilçenin yönetim birimlerinde görev almasına karşı çıkıyor.

Türk yetkililer, nüfusunun yüzde 85 ila 90'ı Arap olan Münbiç'teki yönetimin demografik yapıyla uyumlu olması gerektiğini vurguluyor. Planın hayata geçebilmesi için ABD'nin bin civarındaki silahlı YPG/PKK'lıyı ilçeden çıkartması da gerekiyor.

Münbiç, Ağustos 2016'dan bu yana YPG/PKK işgalinde bulunuyor.

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