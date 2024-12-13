Münbiç'te terör örgütü PKK/YPG'nin yeni bir tüneli keşfedildi

SMO güçleri, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı operasyon kapsamında terörden kurtardığı Münbiç'te arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Teröristler tarafından askeri karargah olarak kullanılan hastanede yapılan araştırma kapsamında, ameliyathanelerin kısa süre önce örgüt unsurlarının tedavisi için kullanıldığı görüldü.

Hastane ve tünellerde, örgüt unsurlarının bıraktığı eşyalar, posterler ve paçavraların kalıntıları bulundu.

Arama tarama faaliyetlerinde, hastanenin altından Münbiç ili ve çevresine uzanan bir tünel ağı olduğu ortaya çıkarıldı. Tünellerin, toplantı ve operasyon odaları, iletişim ağı ve elektrik ile su gibi altyapıyla donatıldığı gözlemlendi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi dün, Münbiç ilçesinde örgüte ait tır dahi sığabilecek genişlikte, bazı noktalarda yüksekliği 7 metreyi bulan tünel ağını görüntülemişti. Tünellerin kollarından bazılarının yaklaşık 5 kilometre uzunluğunda olduğu, devasa tünellerde araçların rahatlıkla hareket edebileceği yollar bulunduğu belirtilmişti.

SMO, 1 Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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PKK/YPG, Suriye'de, işgalinde tuttuğu bölgeler ve özellikle sınır hattına yakın alanlarda gizlenme, sızma ve ani saldırı amacıyla tüneller kazıyor. Tüneller, bir bölgeden diğerine malzeme taşıma ve saklanma maksadıyla da kullanılıyor.

Terör örgütü, daha önce de Afrin, Tel Rufat, Aynularab, Tel Abyad, Rasulayn, Sırrin, Kamışlı, Haseke ve Malikiyye bölgelerinde de tünel ve çukurlar kazmıştı.

Sivilleri kalkan yapan teröristler işgal ettiği bölgelerde genellikle evler, okullar, hastaneler ve ibadet yerlerine çıkan tüneller kazıyor.