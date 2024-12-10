İSTANBUL 18°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2024 Salı / 9 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8499
  • EURO
    36,7175
  • ALTIN
    2995.95
  • BIST100
    10128.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Münbiç'te terörist temizliği! Saklandıkları tünellerde imha edildiler
Dünya

Münbiç'te terörist temizliği! Saklandıkları tünellerde imha edildiler

Suriye Milli Ordusu (SMO), ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtardığı Münbiç ilçesinde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Çatışmalardan kaçarak bölgedeki tünellere saklandığı tespit edilen teröristlere yönelik 'Teslim ol' çağrısı yapan SMO, çağrılara uymayan ve direnen teröristleri etkisiz hale getiriyor.

AA10 Aralık 2024 Salı 15:50 - Güncelleme:
Münbiç'te terörist temizliği! Saklandıkları tünellerde imha edildiler
ABONE OL

SMO, Halep iline bağlı Münbiç'in Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılmasının ardından, arama tarama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Münbiç sokaklarında devriye gezen SMO birlikleri, yerleşim yerlerindeki binalar ile kırsal bölgelerdeki yollarda PKK/YPG'nin kurduğu bomba tuzaklarıyla mayınları tespit ve imha çalışmaları yürütüyor.

Çatışmalardan kaçarak bölgedeki tünellere saklandığı tespit edilen teröristlere yönelik "Teslim ol" çağrısı yapan SMO, çağrılara uymayan ve direnen teröristleri etkisiz hale getiriyor.

Arama tarama faaliyetleri kapsamında, tünellerden birinde gizlenen kadın terörist ele geçirilirken, terör örgütü PKK/YPG'nin karargah olarak kullandığı bazı binaların yakılarak terk edildiği görüldü.

Münbiç, ABD destekli terör örgütünün 8 yıldır işgalinde tuttuğu ve Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvalanmasıydı.

-⁠ ⁠SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, SMO da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Münbiç sonrası PKK'da Rakka paniği

Münbiç'in kaybedilmesi İsrail'i üzdü

Suriye'ye hava köprüsü kuruldu
  • Terör Örgütü Kıskacı
  • Suriye Milli Ordusu
  • PKK/YPG
  • Münbiç ilçesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.