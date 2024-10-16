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Dünya

Münbiç'teki PKK/YPG'li teröristler Cerablus'ta okula saldırdı

Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, askeri muhaliflerin kontrolünde bulunan Cerablus ilçesinin Mahsenli köyündeki ilkokula düzenlediği roket saldırısında 4 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı.

AA16 Ekim 2024 Çarşamba 13:42 - Güncelleme:
Münbiç'teki PKK/YPG'li teröristler Cerablus'ta okula saldırdı
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Münbiç'te yuvalanan PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'un güneyindeki Mahsenli köyüne roket saldırısı düzenledi.

Saldırıda, köydeki ilkokul binası hedef alınırken 4 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri ise Münbiç'teki terör örgütü mevzilerini hedef aldı.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alan terör eylemleri düzenliyor.

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