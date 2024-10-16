Münbiç'teki PKK/YPG'li teröristler Cerablus'ta okula saldırdı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Münbiç'te yuvalanan PKK/YPG'li teröristler, Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus'un güneyindeki Mahsenli köyüne roket saldırısı düzenledi.
Saldırıda, köydeki ilkokul binası hedef alınırken 4 öğrenci ve 2 öğretmen yaralandı. Yaralılar ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Suriye Milli Ordusu (SMO) birlikleri ise Münbiç'teki terör örgütü mevzilerini hedef aldı.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alan terör eylemleri düzenliyor.