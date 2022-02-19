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Dünya

Münih Güvenlik Konferansı 2022: Blinken, Belarus muhalefet lideriyle görüştü

Almanya'nın Münih kentinde dün başlayan Münih Güvenlik Konferansı 2022'de yoğun diplomasi trafiği devam ediyor. Yarına kadar devam edecek konferansta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Belarus muhalefet lideriyle görüştü.

DHA19 Şubat 2022 Cumartesi 13:55 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 13:55
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Konferansa katılmak için yola çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson uçakta "Bugünkü mesajım, bu felaketi önlemek için hala zaman olduğudur, diploması galip gelebilir. Ve Münih'e götüreceğim mesaj bu" açıklamasını yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, konferansın ilk gününde dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Letonya Devlet Başkanı Levits, Litvanya Devlet Başkanı Nausėda ve Estonya Başbakanı Kallas ile görüştü.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI, BELARUS MUHALEFET LİDERİYLE GÖRÜŞTÜ

ABD Savunma Bakanı Antony Blinken, dün Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsikhanouskaya ile görüşerek "Belarus muhalefet lideri Sviatlana Tsihanouskaya ile bir kez daha görüşmek harika. Belarus'ta demokrasinin ve ülkelerinin geleceğine ilişkin vizyonları olanların yanındayız" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün 'Ukrayna Krizi' ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğünü belirterek Erdoğan'ı aynı zamanda Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70'inci yıl dönümünü münasebetiyle kutladığını ifade etti.

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