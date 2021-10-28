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Dünya

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı, Almanya'nın nükleer silahtan arındırılması çağrılarını eleştirdi

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı, emekli Büyükelçi Wolfgang Ischinger, ABD nükleer silahlarının Almanya'dan çıkarılması çağrılarını eleştirerek bunun muhtemel sonuçları konusunda uyardı.

AA28 Ekim 2021 Perşembe 22:44 - Güncelleme: 28 Ekim 2021 Perşembe 22:44
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Ischinger, basına yaptığı açıklamada, Almanya'da Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasında devam eden koalisyon müzakerelerine işaret ederek, koalisyon sözleşmesinde ABD'nin nükleer silahlarının ülkeden çıkarılmasının tartışılmasının Avrupa'nın güvenliği açısından ciddi sonuçları olacağını söyledi.

Ischinger, "Almanya nükleer caydırıcılıktan çekilirse, güvenlik politikası açısından Polonyalıların ayaklarının altındaki halıyı çekmiş olacağız." dedi.

Nükleer silahların Almanya'dan çıkarılması durumunda Polonya'nın bunları kendi topraklarına konuşlandırılmasını isteyeceğini ifade eden Ischinger, "NATO'nun nükleer caydırıcılığında Polonya'nın aktif rolü, Moskova'da düşünmek bile istemediğim sonuçlar doğuracaktır. Tahminim sonuçların feci olacağı yönünde. NATO nükleer güç açısından Rusya'ya daha da yakınlaşacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun nükleer caydırıcılık doktrininin sonucu olarak Almanya'nın güneybatısındaki Büchel hava üssünde yaklaşık 20 ABD nükleer silahı bulunuyor.

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer geçen hafta yaptığı açıklamada, NATO olarak Rusya'ya karşı caydırıcılık doktrini çerçevesinde nükleer silah konuşlandırmaya hazır olunduğu mesajının net şekilde verilmesi gerektiğini söylemiş, bu açıklamaya SPD'den tepki gelmişti.

Almanya'da SPD ve Yeşiller, ülkenin tamamen nükleer silahlardan arındırılması için gösteriler düzenlemişti.

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