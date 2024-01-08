Murat Kurum'un İBB adaylığını böyle duyurdular: Muhalefeti zor günler bekliyor

31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürüyor. Seçimlere 82 gün kala dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum dünya basınında geniş bir yankı uyandırdı.

İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM DÜNYA BASININDA GENİŞ BİR YANKI UYANDIRDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İBB adayının eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğunu resmen ilan etti. "Yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz, milletimize verecek çok hizmetimiz var" diyen Başkan Erdoğan, "İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Murat Kurum'un İBB Başkan adaylığı yalnızca İstanbul ve Türkiye'nin değil, tüm dünyanın gündemine oturdu. Dünya basını, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığıyla ilgili gelişmeleri anbean okurlarına duyurdu.

"MUHALEFETİ ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Uluslararası medya kuruluşları Kurum'un adaylığını tüm dünyaya servis etti. "AK Parti Türkiye'nin en büyük şehrinin kontrolünü geri almak için harekete geçti" ifadelerinin kullanıldığı haberde 31 Mart seçimlerinde muhalefeti zor günler beklediği sözleri yer aldı.

"DEPREMLE MÜCADELENİN ÖNDE GELEN İSMİ"

Başkan Erdoğan'ın "Omuz omuza çalışarak İstanbul'u son beş yılın fetret döneminden mutlaka çıkaracağız" sözlerinin altı çizilirken Kurum'un önceki başarılarına da dikkat çekildi. "Kurum, geçtiğimiz Şubat ayında Türkiye'nin güney bölgesini sarsan ve 50 binden fazla kişinin ölümüne yol açan yıkıcı depremlerde hükümetin verdiği mücadelenin önde gelen isimlerinden biriydi" ifadeleriyle Kurum'un İstanbul'da kentsel dönüşümün öncüsü olacağına vurgu yapıldı.

"İSTANBUL MURADINA KAVUŞACAK"

Associated Press (AP) haber ajansı, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı adayları duyurduğu haberinde, "Erdoğan, milletvekili ve eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Ekrem İmamoğlu'na karşı yarışacağını söyleyerek 'İstanbul muradına kavuşacak' yorumunda bulundu" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN TİCARİ MERKEZİ"

Voice of America, Kurum'un geçen haziran ayına kadar bakan olarak görev yaptığını hatırlatırken son seçimlerde ise İstanbul'dan milletvekili seçildiğini yazdı. Başkan Erdoğan'ın İBB seçimleri için aday olarak gösterdiği Kurum'un, geçtiğimiz şubat ayında yaşanan depremlere karşı hükümetin mücadelesinde öne çıkan isimler arasında yer aldığı vurgulanırken İstanbul'dan, "Türkiye'nin ticari merkezi ve 16 milyonluk, yani nüfusun yüzde 20'sini oluşturan bir şehir." şeklinde bahsedildi.

"İSTANBUL 5 YIL DAHA KAYBEDEMEZ"

ABD merkezli Bloomberg, Başkan Erdoğan'ın önceki hükümetinde bakan olarak görev yapan Kurum'un, CHP'nin ikinci dönem adayı olan mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı yarışacağını manşete taşıdı. Haberde Başkan Erdoğan'ın "İstanbul 5 yıl daha kaybedemez" sözlerine dikkat çekildi.