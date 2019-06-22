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'Mursi, 6 yılda yavaşça öldürüldü'

Mısır’da Batı destekli diktatör Sisi’nin askeri darbeyle görevinden uzaklaştırdığı seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi döneminin Enformasyon Bakanı Salah Abdulmaksud, “Başkan Mursi ilaçlardan, sağlıklı beslenmeden ve uygun bir yerde barındırılmaktan mahrum bırakılarak 6 yıl boyunca yavaşça öldürüldü” dedi.

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Mursi’nin, çocuklarını, eşini, torunlarını ve avukatını görmekten mahrum bırakılarak tek başına hücrede tutulduğunu aktaran Abdulmaksud, psikolojik ve fiziki baskıların Mursi’yi etkilediğini söyledi. Abdulmaksud, Mursi’nin mahkeme salonunda baygın şekilde yere düştüğünü dile getirerek, 20 dakikadan fazla kimsenin yardım etmediğini, ardından göz doktoru olduğu öğrenilen birinin getirildiğini, Mursi’nin doktor arkadaşlarının kendisine müdahale etmesine izin verilmediğini ve öldükten bir saat sonra mahkemeden çıkarıldığını ifade etti. Mursi’nin geçmiş yıllarda birçok kez sağlık durumunun iyi olmadığını belirttiğini ve mahkemeyi uyardığını anlatan Abdulmaksud, şunları söyledi: “Ona hapishanede sağlıksız yemek verilerek, ilaçtan mahrum bırakılarak, doktorun muayene etmesi engellenerek öldürme teşebbüsünde bulunuldu. İlaçlardan, sağlıklı beslenmeden ve uygun bir yerde barındırılmaktan mahrum bırakılarak 6 yıl boyunca yavaşça öldürüldü. “

 

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