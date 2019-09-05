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Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Son dakika... Mısır eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Abdullah Mursi'nin Kahire'de araç sürerken direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

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Mısır'da hapishanede hayatını kaybeden, ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin küçük oğlu Abdullah Mursi, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
 
AA muhabirine konuşan Mursi'nin büyük oğlu Ahmed Mursi, "kardeşi Abdullah'ın geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini" söyledi.
 
Mursi ailesinin avukatı Abdulmunim Abdulmaksut da Abdullah Mursi'nin ölüm haberini doğruladı.
 
Muhammed Mursi geçen haziran ayında mahkeme salonunda geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.
 
Necla Mahmud ile evli olan Muhammed Mursi'nin Ahmed, Şeyma, Üsame, Ömer ve Abdullah adında 5 çocuğu vardı. 

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