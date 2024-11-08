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Dünya

Musk, Trump ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldı

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen milyarder iş adamı Elon Musk'ın, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldığı bildirildi.

AA8 Kasım 2024 Cuma 22:53 - Güncelleme:
Musk, Trump ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldı
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Amerikan CNN kanalında görüşmeye dair bilgi sahibi olan ancak adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habere göre Musk, Trump ile Zelenskiy arasındaki telefon görüşmesine katıldı.

BÖLGEDEKİ GİDİŞAT AÇISINDAN ÖNEMLİ GÖRÜŞME

Seçim kampanyası döneminde başkan olması halinde Rusya-Ukrayna savaşını sona erdireceğini vaat eden Trump'ın Zelenskiy ile 6 Kasım'da gerçekleştirdiği görüşmenin bölgedeki gidişat açısından önemli olduğu kaydediliyor.

Ukrayna'ya Starlink uydularıyla internet sağlayan Musk'ın da Rusya-Ukrayna savaşı bağlamında bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor.

"MUAZZAM KAMPANYASI, BU SONUCU MÜMKÜN KILDI"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmeye ilişkin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Muazzam kampanyası, bu sonucu mümkün kıldı. Ailesini ve ekibini büyük çalışmaları için takdir ettim." ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, iki ülke arasındaki yakın diyaloğu sürdürme ve işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kaldıklarını aktararak "ABD'nin güçlü ve sarsılmaz liderliğinin, dünya ve adil bir barış için hayati önem taşıdığını" vurgulamıştı.

Seçim kampanyası boyunca Trump'a milyonlarca dolar bağışta bulunarak açıktan destek veren Musk'ın yeni kabinede görev alabileceği iddia edilmişti.

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