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Dünya

Musk, USAID'in kapatılması konusunda Trump'la hemfikir olduklarını belirtti

Amerikalı iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında olan Elon Musk, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) kapatılması konusunda Başkan Donald Trump ile hemfikir olduklarını kaydetti.

AA3 Şubat 2025 Pazartesi 17:39 - Güncelleme:
Musk, USAID'in kapatılması konusunda Trump'la hemfikir olduklarını belirtti
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Musk, sosyal medya platformu X'te katıldığı sohbet odasında USAID'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'la USAID hakkında ayrıntılı görüşme yaptığını dile getiren Musk, "Trump, kapatılması gerektiği konusunda hemfikir." dedi.

Musk, "Görünen o ki bu sadece içinde solucan olan bir elma değil. Elimizde sadece solucan yumağı var. Bundan tamamen kurtulmalıyız. Bu onarılamaz durumda." diye konuştu.

- USAID ÇALIŞANLARINA WASHİNGTON'DAKİ GENEL MERKEZ BİNASINA "GELMEMELERİ" TALİMATI

Associated Press'e göre, Musk'ın kurumun kapatılması konusundaki sözlerinin ardından USAID, personeline e-posta gönderdi.

E-postada, çalışanlardan kurumun başkent Washington'daki genel merkezine "gelmemeleri" istendi.

Öte yandan, USAID'in 600'den fazla çalışanına kurum sistemlerine erişim engeli getirilirken, sistem içerisinde kalan personellere "binanın pazartesi günü kapalı olacağı" bildirildi.

- MUSK'TAN USAID'E SUÇLAMA

Elon Musk, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "USAID bir suç örgütüdür. Artık ölme zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Daha önce de USAID hakkında paylaşımda bulunan Musk, ajansı "kötü" ve "Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marxistlerin yuvası" olmakla suçlamıştı.

- USAID TARAFINDAN FİNANSE EDİLEN TÜM "DIŞ KALKINMA YARDIMLARI "ASKIYA ALINMIŞTI

ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların 27 Ocak'ta durdurulduğu bildirilmişti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tüm dış yardımların durdurulması kararının ardından "hayati insani yardımların" sürdürülmesi konusundaki ek feragate onay vermişti.

Öte yandan, Trump'ın, USAID'in Dışişleri Bakanlığına bağlayacak başkanlık kararnamesi hazırladığı iddia ediliyor.

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