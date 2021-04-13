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Dünya

Müslüman düşmanlığıyla bilinen Navalnıy: Bana Kur'an-ı Kerim vermiyorlar

Rus muhalif Aleksey Navalnıy, kendisine Kur'an-ı Kerim vermeyi reddettikleri gerekçesiyle Rusya'da bulunduğu hapishane yönetimini mahkemeye verdiğini duyurdu. Müslümanlara karşı çeşitli aşağılayıcı ifadeleri de zaman zaman tepki çeken Navalnıy, Moskova'daki Müslümanlar için daha fazla cami inşa edilmesine de karşı çıkmıştı.

AA13 Nisan 2021 Salı 15:36 - Güncelleme: 13 Nisan 2021 Salı 15:43
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Navalnıy, Instagram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, cezasını çektiği hapishanede kendini geliştirebilmek için çeşitli hedefler koyduğunu belirtti.

Hedeflerinden birinin de Kur'an-ı Kerim'i ve Hazreti Muhammed'i derinden anlamak olduğuna işaret eden Navalnıy, "Bana Kur'an-ı Kerim vermiyorlar. Bu son derece sinir bozucu." ifadesini kullandı.

Etrafında herkesin İslam'ı ve Müslümanları konuştuğunu belirten Navalnıy, "Elbette bunların yüzde 99'u ne hakkında konuştuğunu bilmiyor. Ben de Müslüman olmayan Rus siyasetçiler arasında Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen olmaya karar verdim. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i incelemenin bir Hristiyan olarak gelişimime de katkı sunacağını fark ettim." değerlendirmesinde bulundu.

Hapishaneye gelirken çok sayıda kitap getirdiğini ve tümünün "aşırılıkçılık" denetiminden geçtiğini anlatan Navalnıy, şu ifadeleri kullandı:

"Bu denetimler 3 ay sürüyor. Kur'an-ı Kerim'i de aşırılıkçılık denetiminden geçirmek aptalca ve yasa dışı. Bu yüzden hapishane yönetimini mahkemeye verdim. Daha ne kadar sabredebilirim? Kur'an-ı Kerim'i de okumak yasak mı? Kitaplar her şeyimizdir ve eğer kitap okumak için de mahkemeye gideceksem, giderim."

- NAVALNIY'IN MÜSLÜMANLARA YAKLAŞIMI

Navalnıy, 2006'da Rusya'da aşırı sağcı milliyetçilerin katıldığı "Rus Yürüyüşü" etkinliğinin organizatörleri arasında yer almış, 2007'de YouTube üzerinden yayımladığı bir videoda da Kafkas Müslümanlarını ima ederek hakaret içeren sözler söylemişti.

Müslümanlara karşı çeşitli aşağılayıcı ifadeleri de zaman zaman tepki çeken Navalnıy, Moskova'daki Müslümanlar için daha fazla cami inşa edilmesine de karşı çıkmıştı.

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